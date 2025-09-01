Detecta la Conagua anomalías en 124 pozos de La Comarca

Imagen de archivo de la Conagua en la que se aprecia La Comarca Lagunera.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que encontró anomalías en 124 pozos agrícolas de la región de La Comarca Lagunera que comprende los estados de Durango y Coahuila.

El Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte (OCCCN) de la Conagua informó que, de las mil 350 concesiones vigentes en la Comarca Lagunera se han realizado visitas de inspección a 970 pozos agrícolas de los cuales 124 se encuentran en procesos administrativos por contradicciones en sus datos de medición o incluso, por falta de medidores.

En un comunicado, la autoridad informó que estas inspecciones son parte de los acuerdos que se realizaron en seguimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en favor de organizaciones civiles que solicitaron protección para el acuífero de La Comarca Lagunera.

El Tip: El Servicio Meteorológico Nacional reportó que debido a las intensas lluvias en el país los niveles de sequía han retrocedido.

La Conagua detalló que tiene como meta supervisar los pozos ubicados en la zona de mayor abatimiento. Para ello, se verifica que los medidores operen de manera correcta y, en los casos en los que no cumplen con la norma, se procede a su clausura.

El órgano descentralizado también indicó que, con el objetivo de reducir el abatimiento en el acuífero de la Comarca Lagunera, se destinarán alrededor de 300 millones de pesos (mdp) para la instalación de medidores piezométricos a fin de comprobar la extracción del agua en tiempo real y verificar que el volumen utilizado coincida con las concesiones vigentes.

970 pozos de los mil 350 fueron inspeccionados por el OCCCN

Además, se están revisando las concesiones en los municipios de Torreón, Francisco I. Madero, San Pedro y Viesca, en Coahuila, así como en Tlahualilo y Mapimí, en Durango.

“Como parte de los objetivos del Gobierno de México, la Conagua trabaja de la mano con las autoridades locales para garantizar el derecho humano al agua, tanto en cantidad como en calidad”, informó el órgano descentralizado.