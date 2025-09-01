Gobernador Salomón Jara felicita a la Presidenta Sheinbaum y saluda el inicio de un Poder Judicial popular

En el marco de dos eventos de gran trascendencia para la vida nacional, el Gobernador del Estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, reiteró su lealtad y colaboración irrestrictas con el proyecto de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, así como su expectativa y compromiso frente al nuevo Poder Judicial.

El mandatario estatal expresó su más amplia felicitación a la Presidenta Claudia Sheinbaum por su primer Informe de Gobierno, destacando que sus logros en estos primeros once meses reafirman el compromiso y los valores de la Cuarta Transformación.

“Con gran liderazgo y siguiendo el modelo humanista del Presidente López Obrador, la Doctora Sheinbaum sigue sembrando bienestar y prosperidad en todo el país. Desde las grandes ciudades hasta las comunidades más humildes, se siente el latir de un México que avanza con soberanía, dignidad y esperanza”, afirmó.

Jara Cruz reiteró el respaldo total de su gobierno y del pueblo de Oaxaca para enfrentar los grandes retos nacionales y colaborar en la titánica labor de llevar prosperidad a todo el país. “Hoy más que nunca, le decimos a la Presidenta Claudia Sheinbaum: Cuente con Oaxaca, con nuestro pueblo y con nuestro gobierno”.

Destacó que la alianza entre la visión de nación de la Presidenta y la “Primavera Oaxaqueña” ha dado frutos tangibles. Mencionó que, gracias a esta colaboración y a los programas de bienestar propios del estado, Oaxaca ha reducido la pobreza en un 6.8% en dos años, sacando de esa condición a más de 280 mil personas, y se posiciona como una de las economías de más dinámico crecimiento en el país.

“Cada camino que inauguramos, cada apoyo que entregamos, es nuestro granito de maíz oaxaqueño para la gran transformación de México”, señaló.

Por otra parte, el Gobernador Jara se refirió a la instalación de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación y de todo el Poder Judicial como un “día histórico” que corona una lucha ciudadana y una esperanza colectiva por una justicia plena.

Desde la “cuna de civilizaciones y de futuros promisorios”, envió un reconocimiento especial al Ministro Presidente electo Hugo Aguilar Ortiz, orgulloso indígena mixteco, y a cada una de las personas que tomarán protesta este día como nuevos integrantes del Poder Judicial.

“Este nuevo ciclo de esperanza es fruto de la lucha histórica de los de abajo y de la reforma visionaria del Presidente López Obrador. Hoy se erige un Poder Judicial renovado, con la legítima misión de servir al pueblo, no a intereses ajenos”, expresó.

Dirigiéndose a las y los ministros, magistradas y magistrados, juezas y jueces, el Gobernador les conminó a honrar el mandato popular: “Sean la justicia que encarna el anhelo popular. Que su labor no se mida en la complejidad de sus argumentos jurídicos, sino en la simplicidad con la que su trabajo restituya el derecho a los más necesitados. Que su toga no sea un manto de impunidad, sino un uniforme de servicio”.

Finalmente, extendió la mano del estado de Oaxaca como un aliado crítico y constructivo, invitándolos a conocer de primera mano la urgencia de justicia en el territorio y a trabajar hombro con hombro para honrar juntos la confianza monumental que el pueblo mexicano les ha depositado.

“Hoy prende la antorcha de una justicia que, por fin, le pertenece a México. Una justicia que, porque nació del pueblo, debe ser para el pueblo”, concluyó.