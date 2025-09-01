Tras 4 años sin elecciones, por fin votan en Pantelhó

Habitantes de Pantelhó formados, ayer, para emitir su voto en una casilla.

Después de cuatro años sin elecciones municipales y de dos organizaciones fallidas en 2024, los habitantes de Pantelhó, Chiapas, ejercieron su derecho a elegir a la presidencia municipal, una sindicatura y ocho regidurías.

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas destacó la instalación de las 28 casillas en 14 sedes distintas del municipio y, de acuerdo con la lista nominal, al menos 15 mil 256 personas estaban llamadas a sufragar, pues integraban la lista nominal.

El Dato: Un grupo de siete observadores electorales de distintos puntos del país, así como de Chiapas, participó en la vigilancia del desarrollo electoral en Pantelhó.

Previo al inicio de los comicios, que iniciaron a las 08:00 horas, la consejera presidenta provisional del IEPC local, María Magdalena Vila Domínguez, destacó la importancia de este ejercicio luego de que en años pasados no se llevaron a cabo por distintos motivos.

“En el pasado se intentó abrir la puerta de la democracia y esa puerta se cerró antes de que pudiera cruzarse, hubo tropiezos, hubo incertidumbre, hubo dudas que parecían imposibles de superar, pero la historia de este municipio, la voz de su gente y la fuerza de la justicia electoral nos han traído hasta aquí.

19 pobladores de Pantelhó desaparecieron en 2021

600 elementos de seguridad local y federal vigilaron los comicios

“La democracia en Pantelhó ha sido una aspiración postergada, interrumpida, pero el anhelo de un pueblo, no se extingue; se guarda en la memoria, se fortalece en la esperanza, y resurge con más fuerza cuando la justicia lo respalda”, dijo.

En los últimos años, Pantelhó, ubicado en los Altos de Chiapas a 60 kilómetros de San Cristóbal, registró enfrentamientos por el control de la presidencia municipal entre el grupo de autodefensas El Machete y Los Herrera.

En las últimas elecciones que se realizaron en Pantelhó, en junio de 2021, Raquel Trujillo Morales, del PRD, ganó; no obstante, después fue desaforado, pues El Machete acusó lo acuso por, presuntamente, aliarse con sicarios de la zona al mando de un hombre identificado como Dayli Herrera, supuesto líder de Los Herrera.

Desde ese año y hasta 2024 gobernó un concejo municipal afín a El Machete, pero desde el 1 de octubre pasado gobierna un concejo integrado por cercanos a Los Herrera, de acuerdo con medios locales.

Para 2024, en el marco de las elecciones federales, los habitantes de Pantelhó no sufragaron en junio. Los comicios se harían, según lo acordado, en agosto, pero se cancelaron debido a la violencia.

El pasado 21 de mayo de 2025, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Congreso de Chiapas que convocara a elecciones extraordinarias este año, debido a que las condiciones de seguridad en 2024 impidieron su celebración.

Ayer, en algunas comunidades, debido a la falta de espacios, las casillas se instalaron después de las 8:00 horas y el cierre de las mismas se realizó en punto de las 18:00 horas.

Las largas files de mujeres, hombres y jóvenes se vieron afuera de las casillas instaladas. Además, de acuerdo con las autoridades electorales, los comicios transcurrieron de manera pacífica.

Hasta el cierre de esta edición, el Programa de Resultados Electorales Preliminares indicaba que, con 28 por ciento de las actas captudas Julio Pérez Pérez, de Redes Sociales Progresistas aventajaba con 67.8 por ciento de los sufragios; Tatiana Martínez Martínez, de Morena, le seguía con 20.3 y Alberto González Santiz, de Movimiento Ciudadano, con 10.6.

Los votados ı Foto: Imagen: Especial