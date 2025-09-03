Guadalajara, único municipio de Jalisco que destaca en cumplimiento a recomendaciones de derechos humanos sobre desapariciones

De acuerdo con el informe sobre los avances en el cumplimiento de la Recomendación General 3/2018 de la CEDHJ que salió hace unas semanas “Sobre el derecho a la protección de todas las personas contra la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares en el estado de Jalisco” Guadalajara destaca por ser el único municipio de Jalisco que cumplió y atendió TODOS los puntos recomendatorios.

En este tema tan sensible para México, Guadalajara está haciendo lo que le toca. La búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en el municipio se fundamenta en los pilares de proximidad y confianza.

Del 1 de octubre del 2024 al 31 de julio del 2025, se han atendido 373 reportes correspondientes a personas desaparecidas dentro del municipio, de las cuales se ha logrado la localización de 354 personas; 60 reportes en colaboración con instituciones de otras entidades municipales y estatales, derivando en la localización de 56 personas; 132 reportes de personas extraviadas, de los que su totalidad ha sido localizada. Dando un total de 565 reportes, con un total de 542 localizaciones.

Por otro lado, el programa Acompañar Ausencias se activó en el municipio desde el 2016 para apoyar a familiares de personas desaparecidas, busca ser un soporte al sufrimiento psicológico con la aplicación de mecanismos de afrontamiento; a través de este

programa, al 31 de agosto de 2025, se ha dado acompañamiento a 234 familiares: 27 niñas, 20 niños, 14 adolescentes mujeres, 7 adolescentes hombres, 111 mujeres adultas, 7 hombres adultos, 44 mujeres adultas mayores y 4 hombres adultos mayores, a través de calidez atención y asistencia social.

La atención otorgada en este programa está dividida en tres momentos: 1) procesos de atención que acompañen en un marco de respeto, empatía y cariño, 2) capacitación y sensibilización que personas en momentos de

las y los servidores públicos han tenido de manera continua y 3) necesidad procesos de incidencia, entendida como la capacidad de lograr cambios positivos en la población objetivo, a través de la injerencia en procesos de toma de decisión pública.

