Ricardo Gallardo confirma inversión japonesa por 7 mmp en San Luis Potosí

Durante la inauguración de la oficina de San Luis Potosí en Japón, el Gobernador anunció que Daikin invertirá en octubre 7 mil millones de pesos en su nueva planta que instalará en la Entidad

Inauguración de oficina de San Luis Potosí en Japón
Como parte de la misión comercial en Japón, el Gobernador del Estado de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona y la comitiva que lo acompaña inauguraron las oficinas de San Luis Potosí en dicho país, donde directivos de la empresa mundial Daikin confirmaron la inauguración de su tercera planta en territorio potosino para el mes de octubre, con una inversión de 7 mil millones de pesos y la generación de 3 mil 500 empleos en su primera etapa.

La nueva planta busca en una segunda fase alcanzar los 6 mil nuevos empleos en los próximos dos años.

Durante la reunión se anunció que San Luis Potosí es el único estado del país con representación en Japón, además dichas oficinas están ubicadas en una zona comercial estratégica para continuar gestionando exportaciones de productos potosinos e inversión nipona a la entidad potosina.

Los directivos de Daikin reconocieron el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo para garantizar condiciones de crecimiento y competitividad y aprovecharon la oportunidad para agradecer los proyectos clave, como la Vía Alterna Sur y el moderno sistema de transporte Metro Red, que fortalecen la movilidad de las empresas instaladas en San Luis Potosí.

