Arranca mensaje de Evelyn Salgado por Cuarto Informe de Gobierno

La Gobernadora constitucional en el momento de hacer Honores a la Bandera.

Pasadas las 11:30 horas de este viernes 5 de septiembre, la Gobernadora constitucional de Guerrero, Evelyn Salgado, comenzó su mensaje por el Cuarto Informe de Gobierno, evento que se realiza en la ciudad de Chilpancingo.

El evento de este viernes, se realiza en atención a la rendición de cuentas, cumpliendo así uno de los principios de transparencia y legalidad del gobierno de Evelyn Salgado.

En redes sociales la propia Evelyn Salgado invitó a la ciudadanía a acompañarla en este evento, a través de los medios digitales oficiales de información.

Todo está listo para vivir un día histórico con el pueblo de Guerrero. ¡No se lo pierdan! 📲#4AñosDeGobierno#GuerreroSeTransforma pic.twitter.com/lBZXRyGF1H — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) September 5, 2025

Derivado del informe, las autoridades estatales determinaron la suspensión de labores administrativas para este día, sin embargo. oficinas como las ubicadas en el edificio Juan N. Álvarez, operarán con normalidad; otras áreas operativas tendrán guardias para atender a la ciudadanía.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR