Delfina Gómez acude a Toma de Protesta de 91 magistradas, magistrados, jueces y juezas del Edomex.

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, atestiguó la Toma de Protesta de 35 magistradas y magistrados, 55 juezas y jueces, y de Héctor Macedo García, Presidente del Poder Judicial y del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, durante la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura mexiquense.
Martha Azucena Camacho Reynoso, Presidenta de la Mesa Directiva; y José Francisco Vázquez Rodríguez, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Segunda Legislatura, agradecieron la presencia de la Gobernadora Delfina Gómez y reconocieron el trabajo coordinado para mejorar la calidad de vida de las y los mexiquenses.
Asistieron al evento Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; integrantes del Gabinete estatal; diputadas y diputados; así como titulares de organismos públicos y autónomos.
