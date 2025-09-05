Delfina Gómez acude a Toma de Protesta de 91 magistradas, magistrados, jueces y juezas del Edomex.

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, atestiguó la Toma de Protesta de 35 magistradas y magistrados, 55 juezas y jueces, y de Héctor Macedo García, Presidente del Poder Judicial y del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, durante la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura mexiquense.

.@mgdohector asumió la Presidencia del #PJEdomex en el @CongresoEdomex, hecho histórico que reafirma su vocación de servir con imparcialidad y fortalece la legalidad en beneficio de la ciudadanía mexiquense.#JusticiaCercana pic.twitter.com/P2WUqaD9aR — Poder Judicial Edomex (@PJEdomex) September 5, 2025

Martha Azucena Camacho Reynoso, Presidenta de la Mesa Directiva; y José Francisco Vázquez Rodríguez, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Segunda Legislatura, agradecieron la presencia de la Gobernadora Delfina Gómez y reconocieron el trabajo coordinado para mejorar la calidad de vida de las y los mexiquenses.

Asistieron al evento Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; integrantes del Gabinete estatal; diputadas y diputados; así como titulares de organismos públicos y autónomos.

Esta tarde acudí a la instalación del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y acompañé a la imposición de toga a juezas, jueces, magistradas y magistrados electos.

Mis mejores deseos para que esta renovación del @PJEdomex fortalezca la impartición de una justicia cercana a la… pic.twitter.com/5dzjvGjj1T — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) September 6, 2025

