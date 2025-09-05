Evelyn Salgado: 270 mil personas en Guerrero salieron de la pobreza

Al presentar su Cuarto Informe de Gobierno, Evelyn Salgado aseguró que la transformación en Guerrero es una realidad que tiene rostro, resultados y fuerza que nadie puede parar, al señalar que 270 mil personas han salido de la pobreza en la entidad, lo que demuestra que “la transformación es una realidad”.

Todo está listo para vivir un día histórico con el pueblo de Guerrero. ¡No se lo pierdan! 📲#4AñosDeGobierno#GuerreroSeTransforma pic.twitter.com/lBZXRyGF1H — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) September 5, 2025

“La transformación que vivimos no es solo un discurso ni una promesa. Es una realidad que se siente en cada región, en cada comunidad y en cada familia de Guerrero. Nuestro estado dejó de ser visto como un lugar de abandono para convertirse en un referente de cambio”, afirmó Evelyn Salgado.

Desde Chilpancingo, Evelyn Salgado destacó que a lo largo de su gobierno se ha dotado de infraestructura y justicia social a las ocho regiones de la entidad, tras incrementarse casi en 100 por ciento el gasto en inversión social, además de destinarse casi 9 mil 500 millones de pesos para carreteras, infraestructura educativa, obras de agua potable, salud y vivienda digna.

“Más allá de los colores, tenemos bien puesta una sola camiseta, se llama Guerrero y por Guerrero trabajamos juntas y juntos. Recorriendo cada región. Hemos escuchado necesidades, cada demanda de todas y de todos”.

Evelyn Salgado reconoció que la entidad ha enfrentado adversidades históricas, como son los huracanes Otis y John, que pusieron a prueba al estado, y de lo que, dijo, “un gobierno que se ha levantado más fuerte tras la adversidad, que no deja a nadie atrás ni fuera”.

“No se trata sólo de reconstruir lo perdido, sino de construir un futuro resiliente y hacer de Acapulco y de diferentes sitios turísticos de nuestro estado un gran referente turístico mundial que combine grandeza con sostenibilidad”.

En materia de seguridad, Evelyn Salgado señaló que en los últimos 12 meses se ha registrado una reducción en delitos de alto impacto como el homicidio doloso, que bajó un 9.82 por ciento, además de tendencias sostenidas a la baja en secuestro, extorsión, robo y otros delitos.

“Los resultados confirman que vamos por el camino correcto. De acuerdo a las cifras oficiales, Guerrero ocupa actualmente el lugar número 27 a nivel nacional en incidencia delictiva total”.

Evelyn Salgado explicó además que el estado que gobierna cuenta con la menor tasa de desempleo a nivel nacional, cifra que es menor al 1 por ciento.

Asimismo, Evelyn Salgado destacó que se ha promovido una agenda turística con más de 200 eventos de alto impacto que generaron una afluencia de más de 436 mil turistas nacionales y extranjeros y una derrama económica superior a los 9 mil 500 millones de pesos, entre lo que destaca el Abierto Mexicano de Tenis que ha generado más de 2 mil 700 millones de pesos.

Acompañada por Sebastián Ramírez, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), en representación del gobierno federal, así como el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, y representantes de cámaras empresariales de Guerrero, entre otros invitados, Evelyn Salgado se refirió además a que actualmente se vive una nueva etapa en la entidad, donde hay cero tolerancia a la corrupción, y donde se atiende desde las comunidades en el territorio.

“La transformación que hoy vive Guerrero, nació del territorio y del pueblo en una lucha de muchísimos años (...) lo hicimos con una convicción profunda, que el gobierno debía regresar al territorio, a las plazas, a las calles, a las colonias y a las comunidades para escuchar y atender, resolver y servir al pueblo de Guerrero”.

