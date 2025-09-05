Secretaría de Marina imparte adiestramiento a policías de Ecatepec.

La Secretaría de Marina imparte adiestramiento a elementos de la policía de Ecatepec en prevención del delito y proximidad social, detección con binomios caninos, técnicas de conducción y tiro policial, con la intención de profesionalizar a los integrantes de la corporación, afirmó la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss.

“En Ecatepec estamos aterrizando uno de los cuatro ejes de la estrategia de seguridad de la Presidenta Claudia Sheinbaum: la profesionalización de los cuerpos policiacos encabezada por la Fuerza de Tarea Marina, que tiene que ver con la disuasión, la capacitación en el tema de género, el uso de la fuerza, la profesionalización en el tema físico y mental”, precisó.

El comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, capitán Edgar Machado Peña, explicó que la capacitación y el adiestramiento a las y los policías es uno de los principales ejes de la estrategia integral de seguridad para la construcción de la paz en Ecatepec.

“A través de la Fuerza de Tarea Marina llevamos a nuestros policías a un entendimiento operacional y táctico en la calle, donde de manera gradual les enseñamos el uso de la fuerza a través de diversas técnicas, desarrollando en ellos habilidades y destrezas que van desde la proximidad social hasta la conducción y las técnicas policiales, así como el uso gradual de las fuerzas a través de las armas de fuego y armamento no letal”, precisó.

El principal reto de la corporación es concretar una proximidad social para formar una policía más humana, cercana y efectiva en territorio, para establecer el diálogo con los ciudadanos, aprender a escuchar y atender conflictos; construir confianza a través de la interacción diaria con patrullaje a pie, operativos puerta a puerta y eventos comunitarios, además de actuar como mediadores ate cualquier conflicto en busca de soluciones que beneficien a todas las partes involucradas.

La capacitación está conformada por diversos módulos, como la Prevención del Delito y proximidad social, Conducción policial con bastón policial; técnicas de tiro, Detección con binomios caninos y Técnicas de Conducción policial con escudo romano.

JVR