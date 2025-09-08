Desborde de presa causa alerta en Tequisquiapan

Monento de la madrugada de ayer en el que la presa El Centenario, en Tequisquiapan, se desbordó y el agua comenzó a inundar las zonas aledañas.

El desbordamiento de la presa El Centenario ubicada en el municipio de Tequisquiapan, en Querétaro, provocó inundaciones y afectaciones a negocios y, al menos, a 14 casas en las principales calles del ayuntamiento.

Durante las primeras horas del domingo el alcalde, Héctor Magaña Rentería, informó que la presa superó su capacidad de almacenamiento, lo que obligó a las autoridades a evacuar a la ciudadanía y trasladarla a lugares seguros ante el riesgo de afectaciones por las inundaciones.

Imágenes difundidas en redes sociales se aprecia cómo el agua comenzó a salirse de la presa, lo que comenzó a inundar las zonas aledañas.

El Dato: El municipio de Tequisquiapan, Querétaro, entró en 2012 a la lista de Pueblos Mágicos de México y es famoso por ser la sede de la Feria del Queso y el Vino.

De acuerdo con medios locales, las autoridades queretanas implementaron un operativo de evacuación en la zona hotelera y en al menos nueve colonias de la cabecera municipal de Tequisquiapan.

En las afueras de las viviendas, escuelas, oficinas y hoteles de la ciudad se colocaron cientos de costales de arena para frenar la entrada del agua; en tanto, las comunidades recibieron apoyo para trasladar sus muebles y electrodomésticos a centros de resguardo, los cuales fueron habilitados la noche del sábado.

En sus redes sociales, Magaña Rentería pidió a la ciudadanía no acercarse al río ni a las zonas de corriente ni cruzar por vados o caminos encharcados, así como reportar a los números de emergencia cualquier situación donde existan vidas en riesgo.

13 metros de altura tiene la cortina de esta presa en Querétaro

115 años tiene la presa El Centenario de haber iniciado operaciones

“Informamos a la población que la creciente de agua continúa aumentando su fuerza, por lo que es muy importante extremar precauciones para cuidar la integridad de todas y todos. El agua ha comenzado a desplazarse de forma moderada en algunos puntos, y nuestra presa Centenario se encuentra en un 112.68 por ciento de capacidad”, dijo el edil.

Tras el desbordamiento de la presa, el agua alcanzó los 30 centímetros de altura y dejó inundadas al menos ocho calles del centro de Tequisquiapan, que se ubica a menos de dos kilómetros de la presa y también dejó inundadas calles del barrio de la Magdalena.

Además, debido a la creciente del agua y con el objetivo de resguardar a la ciudadanía se realizaron cierres en las vialidades, Ezequiel Montes, Fray Junípero, Paseo de la Vega, Sauces, Jazmín y Centenario, Juárez Francisco Márquez y El Pirul.

Policías se preparan para la atención de la población, ayer. Fotos›Especial

En la comunidad de San Nicolás, el alcalde queretano mencionó que el agua ingresó en al menos 14 casas, por lo cual solicitaron a las familias evacuar y trasladarse a un albergue con el fin de garantizar su seguridad.

Magaña Rentería añadió además que tres hoteles reportaron el ingreso de agua, por lo que permanecen en riesgo alto, así como el Parque Pila ubicado en el Centro de Tequisquiapan.

“Dentro de las afectaciones (por el desbordamiento) ingresó el agua a algunas viviendas, también en los patios de ladrilleras que también fueron afectados.

“Ya les hemos pedido a los habitantes de esta región que puedan evacuar y trasladarse a un albergue, algunos tomaron la decisión de resguardarse en casas de sus parientes, son familias que tienen niños pequeños”, dijo el alcalde.

Ésta no es la primera vez que la presa se desborda, ya que el 18 de septiembre de 2021 ocurrió lo mismo y provocó inundaciones, así como el desalojo de cientos de familias en la zona.

En aquella ocasión tres hoteles con turistas, además de cientos de viviendas se vieron afectados y tuvieron que ser evacuados para evitar la pérdida de vidas.

También el nivel del agua alcanzó el metro de altura, por lo que elementos de las Fuerzas Armadas y Protección Civil rescataron a cerca de 100 turistas y pobladores de Tequisquiapan.