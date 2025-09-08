Vamos a seguir trabajando en Sinaloa: Presidenta Claudia Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su compromiso para continuar el trabajo en la pacificación de Sinaloa y adelantó que hubo buenos resultados durante el mes de agosto en materia de seguridad, como parte de las acciones implementadas por el Gabinete de Seguridad.

La Presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein), aseguró que se han logrado buenos resultados en el mes de agosto en materia de seguridad en el estado de Sinaloa https://t.co/fk9AcS0kJT pic.twitter.com/k4oG4LDtr0 — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 8, 2025

“Hay un buen resultado en agosto, por supuesto se requiere más; venía una disminución, después vino un incremento en Sinaloa en los cuatro meses anteriores y en agosto hay una reducción, un reforzamiento y se va a seguir atendiendo. Vamos a seguir trabajando y que estamos trabajando”, informó Claudia Sheinbaum Pardo desde la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

