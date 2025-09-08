Así lo dice en la Mañanera del Pueblo

Vamos a seguir trabajando en Sinaloa: Presidenta Claudia Sheinbaum

“Hay un buen resultado en agosto, por supuesto se requiere más; venía una disminución, después vino un incremento en Sinaloa en los cuatro meses anteriores y en agosto hay una reducción”

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Foto: Captura de pantalla.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su compromiso para continuar el trabajo en la pacificación de Sinaloa y adelantó que hubo buenos resultados durante el mes de agosto en materia de seguridad, como parte de las acciones implementadas por el Gabinete de Seguridad.

“Hay un buen resultado en agosto, por supuesto se requiere más; venía una disminución, después vino un incremento en Sinaloa en los cuatro meses anteriores y en agosto hay una reducción, un reforzamiento y se va a seguir atendiendo. Vamos a seguir trabajando y que estamos trabajando”, informó Claudia Sheinbaum Pardo desde la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

