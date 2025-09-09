Arrancan en NL obras del Tren del Norte Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo

Atestiguado por la Presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional, autoridades federales y estatales encabezadas por el Gobernador, Samuel Alejandro García Sepúlveda, arrancaron este martes los trabajos de construcción del primer tramo en Nuevo León del Tren del Norte, Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo.

Se trata de un tramo de 100 kilómetros, iniciado en el poblado Unión San Javier en Salinas Victoria; de los 396 kilómetros en total del trayecto entre Saltillo y Nuevo Laredo, el cual beneficiará a una afluencia de 7 millones de pasajeros anuales.

El Mandatario estatal, estuvo acompañado del Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva; y por el titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous.

Tras agradecer el apoyo de la Presidenta de la República, el Gobernador Samuel García destacó la importancia de este proyecto el cual, dijo, nos trae mucho entusiasmo al ser un tren que se había esperado por mucho tiempo.

“Hoy damos el banderazo y me da mucho gusto que hayamos iniciado con el tramo que va de Saltillo a la ciudad de Monterrey, y de ciudad de Monterrey a Nuevo Laredo. Cuente con todo el apoyo de la gente de Nuevo León. Este proyecto va a traer muchísimo empleo, muchísima derrama.”, expresó el Mandatario estatal.

“Vamos a estar trabajando en conjunto porque además va a colindar con proyectos de infraestructura muy importantes del Estado como la línea 4 y 6 y todo este transporte de pasajeros va sin duda a beneficiar la movilidad del estado de Nuevo León”, agregó.

El titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous detalló que el tramo del tren de pasajeros de Saltillo a Nuevo Laredo será de 396 kilómetros; y circulará a velocidades de entre 160 y 200 kilómetros por hora.

Dijo que se contempla un viaducto, 15 pasos vehiculares, un paso superior vehicular, 30 puentes ferroviarios y 146 obras de drenaje.

Con la cuenta progresiva de la Mandataria federal, a través de un enlace a Palacio Nacional en la Ciudad de México, se dio el banderazo de inicio de obras.

En su visita a la ciudad en días pasados para pormenorizar su Primer Informe de Gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer el arranque de las obras del Tren del Norte Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo, el cual, dijo, es una de las obras más importantes para Nuevo León.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR