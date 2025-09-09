Reconocen participación de menores en actividades del crimen organizado en Guanajuato

La gobernadora Libia Dennise afirmó que en Guanajuato no hay denuncias por reclutamiento forzado, pero si hay participación voluntaria de menores en actividades del crimen organizado.

“Hay dos fenómenos, uno es reclutamiento forzado y el otro es la participación voluntaria de menores de edad en actividades delictivas, por supuesto que cuando hay detención y hay operativos, nos hemos dado cuenta de que hay participación de menores de edad de 16 a 17 años, y eso es una realidad grave que debemos de atender en el estado, trabajar desde las familias y fortalecer el acceso a oportunidades y educación.”, expresó la gobernadora.

Recientemente en el municipio de Pénjamo círculo un video en redes sociales donde a un joven de aparentemente 17 años fue capturado y torturado por sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación y obligado a confesar que pertenecía a un grupo rival identificado como Los Talibanes.

La Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo ı Foto: Gobierno Guanajuato

Al respecto la gobernadora de Guanajuato dijo que la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación y en los próximos días se darán a conocer más detalles.

“La Fiscalía lleva a cabo las investigaciones, aunque tenemos información será la Fiscalía quien de avances al respecto, yo reitero el trabajo que tenemos que hacer ante la realidad que se vive en el país es trabajar porque nuestras niñas y nuestros jóvenes no vean en la delincuencia organizada, un área de la cual hacerse de recursos, nuestros jóvenes y nuestros niños tienen que estar en las escuelas y tenemos que trabajar por mejores condiciones para sus familias y eso es lo que estamos fortaleciendo en Guanajuato”, explicó la gobernadora.

