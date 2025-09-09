Rescatan a ocho mineros atrapados en Sabinas, Coahuila

Equipos de emergencia coordinan el rescate de los trabajadores atrapados en la mina.

Ocho mineros que permanecían atrapados en un pozo de Sabinas, Coahuila, fueron rescatados la noche del lunes, informó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).

La dependencia detalló en un comunicado que las labores concluyeron a las 22:58 horas, tras aplicarse los protocolos de seguridad del centro de trabajo. Los trabajadores habían quedado atrapados desde la tarde, luego de un desperfecto en el malacate, mecanismo utilizado para subir y bajar en la mina.

16 mineros atrapados en la mina El Mezquite, en Sabinas, Coahuila.



La ruptura de una polea provocó que el carro de acero cayera al fondo del pozo.



Autoridades confirmaron que los trabajadores siguen con vida y reciben oxígeno mientras avanzan las labores de rescate.



Visita… pic.twitter.com/AP00cAfFS0 — José Luis Morales (@JLMNoticias) September 9, 2025

El accidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas, cuando finalizaba la jornada laboral. Debido a la falla del equipo, los mineros no pudieron salir por su propia cuenta.

Los ocho trabajadores reportaron encontrarse en buen estado de salud, aunque fueron trasladados para su valoración a la Clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nueva Rosita. La STPS indicó que dará seguimiento a su situación médica a través de su personal en coordinación con el IMSS.

🚨 Rescatan a 8 trabajadores que quedaron atrapados en mina de carbón en #Coahuila.



Tras un intenso protocolo de rescate, fueron rescatados los 8 mineros que se encontraban varados dentro de una mina ubicada en #Sabinas, Coahuila, debido a una ‘falla técnica’.



Según medios… pic.twitter.com/Onwoa3jrwq — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) September 9, 2025

“Los mineros se encuentran bien y ya están bajo observación médica”, precisó la dependencia. También señaló que se mantendrá el acompañamiento a las familias durante el proceso.

De acuerdo con reportes locales, el rescate movilizó a distintas corporaciones. Participaron elementos de Protección Civil estatal y municipal, de la Secretaría del Trabajo en sus niveles federal y estatal, además de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Bomberos y policías municipales.

Los 8 mineros atrapados en la mina de la empresa Drumak en Coahuila se encuentran fuera de peligro. pic.twitter.com/5DG6WxKc1Z — STPS México (@STPS_mx) September 9, 2025

El operativo se extendió por varias horas debido a la profundidad del pozo y las condiciones del terreno. Autoridades destacaron la coordinación entre las instituciones para garantizar la seguridad de los trabajadores y su salida sin complicaciones.

