Durante 2025 Fiscalía Morelos ha triplicado la recuperación de vehículos robados: Edgar Maldonado

De febrero a agosto del presente año, se recuperaron 244 vehículos con reporte de robo, cifra que representa un incremento del 221% respecto al mismo periodo de 2024, en el cual se restituyeron 76 automóviles, informó el Fiscal General de Morelos, Edgar Maldonado Ceballos.

En cuanto a vehículos con alteraciones en sus medios de identificación, se recuperaron 110 unidades, lo que significa un incremento del 478% en comparación a los 19 automotores asegurados en el mismo periodo del año pasado, especificó el titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos.

Estos avances son gracias al trabajo interinstitucional que efectuamos conjuntamente con autoridades de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, enfatizó Maldonado Ceballos.

Entrevistado antes del inicio de la Reunión de Coordinación Interestatal contra el Robo de Vehículos, que reunió a gobernadoras y mandatarios, así como autoridades de procuración de justicia de Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Morelos, Edgar Maldonado subrayó que reforzarán acciones para inhibir y en su caso sancionar ese delito que lacera la economía de las familias morelenses.

Manifestó que la coordinación interinstitucional es clave para afrontar la comisión de dicho delito, pues gracias a los operativos conjuntos derivados de acciones de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad se han logrado desarticular grupos delictivos dedicados al robo de vehículos, motocicletas y autopartes, como la detención de integrantes de células que operaban primordialmente en Cuernavaca, Jiutepec, Huitzilac, Temixco y Emiliano Zapata.

