Invita Huixquilucan a celebrar el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México

Con motivo del 215 Aniversario del Inicio de Independencia de México, el Gobierno de Huixquilucan invita al festejo de las “Fiestas Patrias 2025”, que se llevará a cabo este lunes 15 de septiembre en cuatro sedes, con diversas sorpresas, entre las que destaca la presencia de La Original Banda Maguey, Aarón y su Grupo Ilusión y Horacio Ramírez y sus Caminantes, entre muchas otras.

Para celebrar el orgullo de ser mexicano y rendir homenaje a la cultura e identidad nacional, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que estos festejos se realizarán en la Explanada Municipal, Pirules, San Fernando y Magdalena Chichicaspa, con el objetivo de que las familias huixquiluquenses acudan a estos espacios y disfruten de un ambiente sano, lleno de música y diversión para dar el tradicional Grito de Independencia.

Romina Contreras encabezará la ceremonia del Grito de Independencia desde el Palacio Municipal, y detalló que para amenizar este evento algunos de los grupos musicales que serán los encargados de poner a bailar a los asistentes son La Original Banda Maguey, Aarón y su Grupo Ilusión, Horacio Ramírez y Sus Caminantes, La Máquina Destructora, Alberto López la voz gemela de Joan Sebastián, Banda Cerro de la Gloria, Los Cadetes de México, Grupo Neuroziz, entre otros.

El festejo de “Fiestas Patrias Huixquilucan 2025” iniciará desde las 18:30 horas, por lo que se recomienda llegar con anticipación y con la mejor actitud para disfrutar de las actividades de entretenimiento y honrar a los héroes de la Independencia.

El Gobierno de Huixquilucan invita a la población a consultar la cartelera completa de las agrupaciones que se presentarán, a través de las redes sociales oficiales.

Por su parte, la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan, desplegará operativos para resguardar la seguridad e integridad física de la población durante los festejos patrios y hace un llamado a las automovilistas a conducir con precaución para evitar accidentes viales y prevenir congestiones en puntos con mayor aglomeración.

De igual forma, para culminar los festejos del 215 Aniversario del Inicio de la Independencia de México, el martes 16 de septiembre se realizará un Desfile Cívico, encabezado por la alcaldesa Romina Contreras, el cual recorrerá las principales calles de la Cabecera Municipal.

