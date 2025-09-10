Michoacán agiliza búsqueda de criminales y desaparecidos con IA.

El Gobierno de Michoacán da un paso más en su esquema de seguridad con la puesta en marcha de un sistema de identificación facial que utiliza inteligencia artificial para detectar, en tiempo real, rostros de personas con órdenes de aprehensión o desaparecidas.

El gobernador michoacano, Alfredo Ramírez Bedolla, explicó que se trata de un proyecto piloto para monitorear zonas urbanas y rurales y tramos carreteros con cámaras de videovigilancia del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5) conectadas a la plataforma SAFR (Superior Facial Recognition Performance, por sus siglas en inglés), que cuenta con una precisión del 99.87 por ciento.

Encabezamos una reunión de trabajo donde se revisaron los detalles del nuevo sistema de reconocimiento facial que implementará la Secretaría de Seguridad Pública en Michoacán. Apostamos por la tecnología y la coordinación para proteger lo que más importa. Seguridad con… pic.twitter.com/tKxWFVO01v — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) September 10, 2025

Afirmó que su implementación permitirá una mayor coordinación con las fiscalías generales de la República y de Michoacán para abatir el rezago que existe en las órdenes de aprehensión; así como con las tiendas Oxxo e instituciones bancarias, quienes ya cuentan con un registro de personas que han cometido algún delito, para poder ingresarlas al sistema y facilitar su localización.

Ramírez Bedolla informó que ya existen 319 rostros registrados en el sistema, entre personas desaparecidas y no localizadas; que son investigadas, que cometieron algún delito en bancos o tiendas Oxxo, o cuentan con orden de aprehensión.

JVR