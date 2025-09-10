Sabropollo presenta planes de expansión en Aguascalientes.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, se reunió con directivos de la empresa Sabropollo, quienes le expresaron su intención de seguir invirtiendo en las diferentes plantas que operan en la entidad, a fin de crecer y mejorar sus instalaciones para incrementar así su capacidad de producción.

“Cuenten conmigo para que su empresa siga creciendo; sabemos de la trayectoria de Sabropollo y de las importantes aportaciones que hace a la economía del estado. Por nuestra parte, continuaremos trabajando para generar las condiciones que ustedes necesitan para que les vaya bien, como crear infraestructura y fortalecer la seguridad”, les dijo Tere Jiménez.

Esta mañana sostuve una reunión con Directivos de la empresa Sabro Pollo, quienes siguen confiando en Aguascalientes como un lugar estratégico para crecer, invertir y generar más empleos que fortalezcan la economía de nuestro estado. pic.twitter.com/Sjq9rxx3lb — Tere Jiménez (@TereJimenezE) September 10, 2025

Los directivos de Sabropollo presentaron a la gobernadora algunos de los planes de expansión que tienen previsto desarrollar en sus plantas de procesamiento; aseguraron que existe confianza en el estado, porque cuenta con condiciones favorables para seguir creciendo y contribuir así al desarrollo económico e industrial de Aguascalientes.

Comentaron que esta empresa se dedica a la producción y comercialización de pollo, huevo y alimento balanceado para animales, todo bajo un estricto cumplimiento de las normas internacionales de calidad e higiene; de igual forma, destacaron el uso de tecnología de punta en todos sus procesos y su compromiso con el cuidado del medio ambiente.

JVR