Fallece Marian Izaguirre, tras días hospitalizada después de su localización en Uruapan

La creadora de contenido originaria de Michoacán, Marian Izaguirre, quien estuvo varios días en calidad de desaparecida y fue hospitalizada tras su localización, perdió la vida este sábado después de varios días de recuperación.

Así lo informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán a través de un comunicado, donde informó que, tras días de recuperación en el Hospital de la Mujer de Morelia, la joven falleció a causa de complicaciones de salud que le provocaron un estado de muerte cerebral.

Marian Izaguirre, durante una sesión fotográfica que publicó en su Instagram, el pasado 6 de febrero. ı Foto: Especial

Por lo anterior, la Fiscalía informó que, tras la autorización de sus familiares, se donarán los órganos de la joven, particularmente piel, músculo esquelético, córneas y riñones.

“Al hospital se trasladó un equipo multidisciplinario de servicios periciales, que certificó la muerte cerebral, causada por complicaciones de salud, y posteriormente el Ministerio Público autorizó el procedimiento de donación de piel, músculo esquelético, córneas y riñones”, escribió la Fiscalía en un comunicado.

Tiktoker Marian Izaguirre fue reportada como desaparecida en Michoacán ı Foto: IG @photolagar

“La viabilidad de los órganos donados fue posible gracias a la rápida y coordinada actuación de las autoridades, quienes, en apego al Protocolo, garantizaron la transparencia y certeza en este acto altruista”, abundó.

Finalmente, la dependencia informó que continuará con las investigaciones por los hechos que llevaron al fallecimiento de la joven creadora de contenido.

Comunicado de la Fiscalía de Michoacán sobre la muerte de la creadora de contenido. ı Foto: Captura de pantalla

Desde el pasado sábado 6 de septiembre, la joven Marian Izaguirre, de 23 años, había sido localizada y trasladada a un hospital para recibir atención. Sin embargo, a mediados de esta semana, se había reportado que se encontraba en estado crítico de salud.

“Estamos haciendo todo por salvarle la vida, por su estado crítico de salud que presenta está en cuidados intensivos y estamos atentos a la situación. Hoy por la mañana nos dieron el reporte, tanto de su situación de salud, como de la Fiscalía General de Justicia del Estado en torno a las investigaciones”, dijo, en su momento, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Marian Izaguirre había sido reportada en estado crítico de salud. ı Foto: IG @ingrid_naresm/La Razón

Las investigaciones apuntaron a que Marian Izaguirre, quien se encontraba en terapia intensiva, había sido víctima de violencia intrafamiliar. Por lo anterior, la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Familiar y de Género asumió la investigación por el caso.

Marian Izaguirre fue vista por última vez a bordo de un automóvil el 1 de septiembre a las 18:00 horas. Se desconocen más detalles de su desaparición.

