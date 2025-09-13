Mara Lezama y Paco Ignacio Taibo II encabezan Encuentro Estatal de Clubes de Lectura

Mara Lezama Espinosa, gobernadora de Quintana Roo, y el director general del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, encabezaron el Encuentro Estatal de Clubes de Lectura como parte de la Estrategia Nacional que promueve la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, y que permite visibilizar la lectura como política pública y derecho que fortalece la cohesión social y la cultura de paz.

Acompañada por la Presidenta del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 111 “Leona Vicario” y ante la presencia de integrantes de los Clubes de Lectura, la gobernadora reiteró que leer es un derecho, pero no se trata solo de garantizar acceso, sino también de inducir pasión por las historias, ideas y la memoria.

Asimismo, Mara Lezama celebró que existan más de 14 mil clubes de lectura en el país, de los cuales 245 están activos en Quintana Roo y en el encuentro replicarán el hábito de leer en más de mil personas en sus colonias, comunidades, y ciudades.

“Los clubes son semillas de esperanza en comunidades urbanas y rurales. Mediante la alianza institucional como ejemplo de trabajo conjunto de la Cuarta Transformación, Quintana Roo, mantiene su compromiso por una cultura de paz y formación de juventudes sanas y libres de violencia” Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo



Encuentro Estatal de Clubes de Lectura en Quintana Roo. ı Foto: Cortesía

La gobernadora de Quintana Roo agradeció la presencia del titular del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, quien mediante la Estrategia Nacional de Lectura que encabeza la primera mujer Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fomenta la lectura, y busca incrementar el interés en bibliotecas y promover actividades culturales comunitarias mediante el hábito de leer.

“Porque cada libro nos permite vivir otra vida, entender otro tiempo, acompañar a alguien más, y a veces, también, reconocernos a nosotras y a nosotros mismos”, dijo.

Mara Lezama agradeció la llegada del Librobús, el cual ha recorrido más de 350 mil kilómetros por el país llevando 4 mil libros a cada lugar para el disfrute de la población y a su llegada a Quintana Roo desde el pasado 8 de septiembre estará visitando:

Kantunilkín

Solferino

Cancún

Isla Mujeres

Puerto Morelos

Leona Vicario

Playa del Carmen

Puerto Aventuras

Tulum

Felipe Carrillo Puerto

José María Morelos

Mahahual

Bacalar

Chetumal

“En cada parada se arma una fiesta de letras, con talleres, cuentacuentos y libros a precios accesibles, porque en esta nueva forma del gobierno humanista con corazón feminista y del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, la lectura es una de las formas más poderosas de hacerlo, porque cuando compartimos un libro fortalecemos el tejido social, sembramos paz y construimos bienestar” comentó.

En su intervención el director general del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, dijo que quiere el camino correcto entre los jóvenes mediante el hábito de lectura. Reconoció que la falta de lectura impacta directamente al sector educativo; por ello, las y los escritores trabajamos para que las palabras nuevamente tengan sentido.

Ahora tenemos que llegar a otras escuelas para fomentar la lectura. Vamos a hacer una colección de 5 libros de la Península de Yucatán, la biografía de Felipe Carrillo Puerto, Historia de la Guerra de Castas, entre otros temas que tendrá la colección, puntualizó.

Por su parte la directora general del Instituto de Cultura y las Artes en el estado, Lilian Villanueva Chan, explicó que en Quintana Roo desde el primer día de la administración de la gobernadora Mara Lezama se impulsa la lectura en todo el territorio con el apoyo del Fondo de Cultura Económica: “Porque como dice la Gobernadora el dinero para la cultura no es gasto, es inversión”.

El evento concluyó con una ponencia sobre en Encuentro Estatal de Clubes de Lectura a cargo del titular del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II.

Al evento asistió la Senadora por Quintana Roo, Anahí González Hernández; el diputado federal, Enrique Vázquez; el Director de Estrategia de Lectura del Bachillerato Nacional, Pável Granados en representación de la Subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora; el Subgerente de Formación y Clubes de Lectura del Fondo de Cultura Económica, Alejandro Camarena Cuevas; el Secretario General del Ayuntamiento de Benito Juárez, Pablo Gutiérrez Fernández; el Comisionado Estatal de la DGTI en Quintana Roo Javier Yam Dzib y el Subsecretario de atención a la Educación en la zona norte del Estado Luis Alberto Tun Calderón.

