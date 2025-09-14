Rubén Rocha da el banderazo de arranque a la rodada “Aventura Narnia: Rodada Mexicana 2025”

El gobernador Rubén Rocha Moya da el banderazo de salida a la “Aventura Narnia: Rodada Mexicana 2025” en Sinaloa.

En el marco de las festividades patrias y buscando promover actividades que fortalezcan el tejido social, así como el desarrollo económico de Sinaloa y de este corredor turístico-gastronómico de la capital, el gobernador Rubén Rocha Moya, dio el banderazo de arranque a la rodada “Aventura Narnia: Rodada Mexicana 2025”, recorrió la ruta Culiacán-Imala-Narnia, una estrategia que busca promover una cultura deportiva y de sana convivencia entre las juventudes y la población en general.

Acompañado de María Inés Pérez, secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable, el gobernador Rocha, destacó que, eventos como este buscan que el deporte y la convivencia comunitaria sean herramientas de prevención y construyan sociedades libres de violencia y adicciones, además, de promover una cultura vial incluyente, respetuosa, segura y recreativa para quienes deseen hacer de la bicicleta y/o patines su medio de transporte. Además, estas actividades forman parte de la estrategia por La Paz y Contra las Adicciones que impulsa el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Más de mil 600 participantes de la rodada Culiacán-Imala-Narnia, una estrategia para promover la cultura deportiva. ı Foto: Gobierno Sinaloa

Posteriormente, el secretario General de Gobierno, Feliciano Castro, reconoció y felicitó a los 68 grupos de participantes por hacer posible mensualmente actividades como esta.

"Sinaloa se activa con ustedes, por ello, la labor que realiza Gobierno del Estado a través de SEBIDES, propicia las condiciones para que el ciclismo, la participación de Sinaloa día con día sea parte de nuestra forma de ser. Estar activados en el ciclismo es la cultura de los sinaloenses“, afirmó Castro Meléndrez.

Ciclistas y patinadores inician su recorrido por el corredor turístico-gastronómico de Culiacán, Sinaloa. ı Foto: Gobierno Sinaloa

En esta jornada participaron más de mil 600 ciclistas, patinadores y senderistas, quienes completaron el recorrido, con el pueblo señorial de Imala, como meta.

Cabe agregar que, incentivando la participación se rifaron, entre los participantes, una bicicleta de montaña y dos viajes a Surutato, Badiraguato con cabaña incluida para grupos de 15 y 16 personas.

La seguridad de los participantes de esta jornada estuvo a cargo de un operativo especial de corporaciones de seguridad de los 3 órdenes de gobierno, Guardia Nacional, Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos, cuerpos de auxilio y voluntarios.

