Ricardo Gallardo refrenda colaboración con Poderes Judicial y Legislativo en San Luis Potosí

En el Congreso local, Ricardo Gallardo reconoce el avance en la participación de las mujeres en instituciones de gobierno.

Al atestiguar la toma de protesta de las y los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Tribunal de Disciplina Judicial, el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona, refrendó su compromiso de respeto, colaboración y coordinación con los poderes Judicial y Legislativo, para seguir llevando un apoyo sin límites a las familias potosinas y contribuir al desarrollo y crecimiento de San Luis Potosí.

El gobernador Ricardo Gallardo atestigua la toma de protesta de nuevos magistrados en el Congreso Estatal. ı Foto: Gobierno SLP

Luego de la sesión solemne celebrada en el Congreso del Estado, el Mandatario potosino resaltó el carácter histórico al tratarse de magistradas y magistrados elegidos por primera vez a través del voto del pueblo potosino, por lo que dijo que se consolida un Poder Judicial más plural y más cercano a la ciudadanía, porque es resultado de la voluntad popular lo que fortalece la confianza de la sociedad en sus instituciones.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, celebra la equidad y pluralidad en el Poder Judicial. ı Foto: Gobierno SLP

Luego de la sesión de apertura del segundo año de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, Gallardo Cardona también celebró la creciente participación de las mujeres en principales instituciones del Estado ya que, tanto la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia como la del Congreso local ahora son encabezadas por mujeres, lo que representa un avance histórico en la construcción de una sociedad más equitativa e incluyente.

