Mueren dos personas por gusano barrenador en Chiapas; suman 3 defunciones

México confirmó 49 casos humanos de miasis por gusano barrenador del ganado (GBG); tres personas han fallecido debido a causas ajenas a la infección por la larva, de ello dos son mujeres mayores de 83 años quienes murieron en la última semana, según el Boletín Epidemiológico de la Semana Epidemiológica (SE) 36.

Chiapas no solo es el estado con más casos humanos de gusano barrenador (con 43), sino que también tiene dos de las tres defunciones totales registradas por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud (SSA).

Comercialización de ganado mexicano, en pausa por casos de gusano barrenador. ı Foto: Cuartoscuro

La Dirección General de Epidemiología confirmó este lunes 15 de septiembre que dos pacientes con miasis por Cochliomyia hominivorax fallecieron por diferentes causas. Una de estas víctimas mortales fue notificada en Escuintla, Chiapas. Se trataba de una mujer de 83 años en condición de abandono social con comorbilidades como enfermedad renal crónica y síndrome de fragilidad e inmovilidad.

TE RECOMENDAMOS: Seguirán Coahuila y Sonora Claudia Sheinbaum anuncia inversión de 700 mdp para impulsar producción ganadera en Durango

La segunda víctima mortal, confirmada en la SE 36, es una mujer de 87 años, originaria de Tapachula, Chiapas, que padecía cáncer de labio e hipertensión arterial sistémica. Este lunes se confirmó su muerte; cabe señalar que la paciente adquirió la miasis a través de heridas en cabeza y cuello.

La primera mujer de quien se reportó su muerte fue en la semana epidemiológica 29, y tenía 86 años, residente de Candelaria, Campeche, ella falleció producto de un carcinoma epidermoide.

¿Cuántos caso por miasis van en México?

Al momento se han confirmado 49 casos de miasis por gusano barrenador en humanos en cuatro estados de la República: Chiapas, 43; Campeche, 3; Yucatán, 2; Tabasco, 1.

Además se informo que el 69.3% de los casos corresponde a hombres (34), mientras que el 30.6% es de mujeres (15). Así mismo cabe destacar que los pacientes fallecidos por el gusano barrenador han sido mujeres.

Por otro lado, se menciono que aunque las tres víctimas mortales tenían más de 83 años, el promedio de edad de los casos reportados en el Boletín Epidemiológico es de 57.9 años; siendo que el paciente más joven tiene 12 años (hospitalizada) y el más longevo tiene 87 (alta por mejoría).

Destacando que la miasis por el Gusano Barrenador del Ganado fue descrita por primera vez en 1858. Este gusano infecta a mamíferos, incluido el humano, explicó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

México registra 49 casos de miasis por gusano barrenador en humanos. ı Foto: Gobierno de México.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL