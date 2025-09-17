Delfina Gómez llega a Segundo Informe con más de 40 mil mexiquenses atendidos en audiencias ciudadanas.

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, llega a su Segundo Informe de Gobierno con un balance positivo, en el que destacan más de 40 mil peticiones de mexiquenses atendidas en audiencias ciudadanas realizadas en los 125 municipios de la entidad. Estos encuentros directos con la población se convirtieron en espacios donde las y los mexiquenses pudieron exponer sus demandas y plantear soluciones de manera directa a su gobierno.

Los resultados de esta política de cercanía se reflejan en indicadores sociales. Durante su administración, un millón 900 mil mexiquenses han salido de la pobreza, lo que representa una reducción de 11.7 puntos porcentuales, por encima del promedio nacional cercano al 7 por ciento. En el mismo periodo, la pobreza extrema disminuyó en 2 puntos porcentuales.

El impacto se observa en rubros concretos: 280 mil personas dejaron el rezago educativo, más de 500 mil accedieron de manera efectiva a servicios de salud, alrededor de 400 mil cuentan ya con seguridad social y más de 150 mil personas habitan viviendas con condiciones dignas.

El Plan de Desarrollo 2023-2029 ha guiado la asignación de recursos y prioridades de gobierno, colocando en el centro a las familias mexiquenses como eje de la política pública. Con este modelo, el Estado de México se posiciona como una de las entidades con mejores resultados en combate a la pobreza a nivel nacional.

