Abaten militares a 2 sujetos armados que los atacaron

Las autoridades en labores de vigilancia, tras el ataque, ayer.

Sujetos armados atacaron a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el municipio de Ziracuaretiro, Michoacán, por lo que éstos repelieron la agresión y abatieron a dos presuntos criminales.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó en sus redes sociales sobre este hecho en el que, supuestamente, sujetos armados emboscaron y abrieron fuego en contra de los uniformados que transitaban por esta zona.

El acontecimiento ocurrió en la localidad de San Andrés Corú y, pese al tiroteo entre los civiles armados y los militares, sólo dos presuntos agresores resultaron abatidos. No hubo heridos.

El Tip: El Gobierno de Michoacán ha reforzado la seguridad para salvaguardar a la ciudadanía en distintos municipios de la entidad.

De acuerdo con la autoridad estatal, en el lugar, los elementos de la Sedena aseguraron dos armas largas, municiones y cargadores, así como una granada que “será desactivada por el Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos”.

“Al sitio se moviliza personal del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos para la desactivación de una granada. En la región se fortalecieron las labores de seguridad y se incrementó la operatividad de la Guardia Civil”, publicó la SSP en redes sociales.

2 armas largas aseguraron los militares tras responder a la agresión

La dependencia de Michoacán informó además sobre el fortalecimiento de las labores de seguridad en la región y del incremento de la presencia de la Guardia Civil en conjunto con la Sedena y la Guardia Nacional, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía.

La SSP de Michoacán además informó de otra acción de seguridad, pues, indicó, como parte de la Operación Apatzingán y en un trabajo coordinado con las autoridades federales, un grupo de agentes aprehendió en la localidad de La Huerta a tres sujetos armados.

Los elementos de seguridad capturaron a los tres sospechosos, a quienes les hallaron tres armas de fuego, 539 municiones, 23 cargadores, equipo táctico y una camioneta.