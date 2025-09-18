‘Me siento emocionada de que este proyecto sea una realidad’, Libia Dennise al arrancar obras del Tren Querétaro-Irapuato

La Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, destacó este jueves que el Tren Querétaro-Irapuato es una importante obra que generará movilidad entre el estado y otras regiones del país.

“Me siento emocionada de que este proyecto sea una realidad, Guanajuato tiene una gran tradición ferroviaria y sabemos lo que los trenes generan, desarrollo, progreso y bienestar”, aseguró Libia Dennise García Muñoz Ledo desde Apaseo el Alto, donde esta mañana la Federación arrancó con dichas obras ferroviarias.

El tren irá de Querétaro a Irapuato por medio de vías que se extenderán a lo largo de 108 kilómetros se informó.

TE RECOMENDAMOS: En Ziracuaretiro Abaten militares a 2 sujetos armados que los atacaron

Vía remota desde la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Libia Dennise García Muñoz estuvo acompañada en el acto del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, y autoridades federales.

Los mandatarios estatales agradecieron al Gobierno Federal por el proyecto con el que ambos esperan mejoras para la movilidad y conectividad en beneficio de sus habitantes y de la región centro y norte de la República.

“Sin lugar a dudas, suma muchísimo en la conectividad. Yo le comentaba que el tren Querétaro, México, es un anhelo desde hace más de 46 años para las y los queretanos y esta nueva conectividad para el occidente de nuestro país. Este gran corredor industrial que tiene Guanajuato, Querétaro, el occidente, etcétera, sin lugar a dudas, va a ayudar muchísimo a la competitividad de mi estado. Le agradecemos infinitamente y estamos listos, puestos y dispuestos para ayudar”, expresó Kuri.

Andrés Lajous, director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, detalló que esta ruta se compondrá de seis estaciones con las que se busca atender los puntos de mayor demanda.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR