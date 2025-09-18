Presidentes Municipales destacan liderazgo de Esteban Villegas; acuerdan trabajo en unidad por el crecimiento de sus municipios

Presidentas y presidentes municipales de Durango, Gómez Palacio y Lerdo expresaron su reconocimiento al Gobernador Esteban Villegas Villarreal, al destacar su visión municipalista, el respaldo constante y la construcción de un trabajo conjunto que fortalece el desarrollo de la entidad. Esto ocurrió durante una reunión de trabajo con los equipos de los 39 ayuntamientos del estado.

El presidente municipal de la capital, Toño Ochoa, subrayó la sensibilidad de Esteban Villegas hacia las necesidades de los municipios y expreso que, “es un Gobernador municipalista, entiende de la problemática y de los grandes retos que enfrentamos todos los días. Ha cumplido siempre con sus participaciones, lo que le da vida a los municipios y nos permite eficientar los recursos en beneficio de la gran familia duranguense, la ciudadanía aplaude vernos unidos, porque esa unidad se traduce en resultados”, señaló.

“Estamos muy agradecidos por esta convocatoria, porque nos da certeza de que tendremos la guía y el apoyo para planear y dar resultados juntos. El Gobernador nos ha dejado claro que siempre trabajará en equipo y eso nos permite evitar improvisaciones y concentrarnos en concretar proyectos para bien de Durango”, indicó la presidenta municipal de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, al destacar la importancia de contar con el acompañamiento del Gobierno Estatal para generar mejores resultados desde el inicio de las nuevas administraciones.

De igual manera, la edil de Lerdo, Susy Torrecillas, reconoció la disposición de la actual administración estatal para trabajar en conjunto con los municipios, y reconoció el apoyo, orientación y el respaldo del Gobernador para que con la planeación, disciplina y mezcla de recursos se puedan cumplir los compromisos que se tienen con la gente.

El Gobierno del Estado de Durango reitera su compromiso de mantener una relación cercana y de coordinación permanente con las y los alcaldes, impulsando proyectos que respondan a las necesidades de la ciudadanía y consoliden el crecimiento de todas las regiones.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR