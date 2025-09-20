FGR recibe en extradición a acusado de delito sexual en Zacatecas

En la imagen ilustrativa, una persona detenida con esposas en las manos

La Fiscalía General de la República informó que, en cumplimiento al Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, recibió del gobierno estadounidense a Froilán Solís García, de nacionalidad mexicana, requerido por el Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Jalpa, Zacatecas, por su probable responsabilidad en el delito de violación equiparada.

De acuerdo con la FGR, Solís García presuntamente abusó sexualmente de una menor de edad, motivo por el cual fue solicitada su extradición.

Fue detenido en mayo de 2022 en territorio estadounidense, y posteriormente el gobierno de ese país concedió su entrega al gobierno mexicano.

La extradición se concretó en el Puente Fronterizo que comunica a San Diego, California, con Tijuana, Baja California, donde las autoridades estadounidenses lo entregaron a elementos de la Fiscalía para ser puesto a disposición de la autoridad judicial que lo reclama.

¿Para que funciona una extradición?

Asimismo, la FGR destacó que la extradición es un mecanismo clave de cooperación internacional en materia de justicia, que permite que personas acusadas de delitos graves no evadan la acción legal, independientemente del país en el que se encuentren. Este caso refleja la colaboración continua entre México y Estados Unidos en la persecución de delitos de alto impacto, como los delitos sexuales contra menores.

Una vez en Zacatecas, Froilán Solís García será presentado ante la autoridad judicial que lo reclama, donde se determinarán los siguientes pasos del proceso legal.

Las investigaciones sobre su probable responsabilidad en la violación equiparada continúan, y las autoridades aseguran que se garantizará un juicio conforme a derecho.

La FGR reiteró su compromiso con la procuración de justicia y la protección de los derechos de las víctimas, destacando que la extradición de Solís García representa un avance en la persecución de delitos graves que afectan a la sociedad, especialmente cuando involucran a menores de edad.

El panorama de Violencia Sexual Infantil en Zacatecas

El abuso sexual infantil es una de las violaciones más graves a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, con consecuencias profundas en su desarrollo físico, psicológico y emocional.

Las víctimas pueden enfrentar efectos como depresión, ansiedad, estrés, culpa, autoaversión, dificultades en la capacidad para relacionarse con otros y comportamientos autodestructivos .

Según datos del Sistema de Información sobre la Violencia contra las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), hasta abril de 2023, en Zacatecas se registraron 1,225 casos de violencia contra menores de edad. De estos, el 55.91% correspondieron a mujeres y el 44.09% a hombres. En el 71.34% de los casos, los agresores tenían entre 18 y 59 años .

El gobierno de Zacatecas ha implementado protocolos para la prevención, detección y atención del abuso sexual infantil, con el objetivo de garantizar la protección de los menores y la sanción de los responsables.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL