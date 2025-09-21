Detienen en Edomex a Brayan ‘N’, objetivo prioritario ligado con extorsión y homicidio

Elementos de seguridad detienen en Chimalhuacán a Brayan “N”, identificado como un generador de violencia en la región.

Elementos del Gabinete federal de seguridad junto con el Gobierno del Estado de México detuvieron en el municipio de Chimalhuacán a Brayan “N”, de 30 años, objetivo prioritario vinculado con delitos contra la salud, así como extorsión y homicidio.

En la acción participaron efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad del Estado de México, además de la Policía Municipal.

Trabajo coordinado entre los trés órdenes de gobierno permite la detención de un objetivo prioritario, entre el #EdoMex https://t.co/9c5TfwfkN7 pic.twitter.com/BArHSarYt4 — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) September 21, 2025

Según los comunicados publicados por los Gobiernos federal y estatal, los agentes observaron al sujeto cuando circulaba sobre la avenida Lázaro Cárdenas esquina con la calle Francisco I. Madero. “De acuerdo al protocolo instruido en las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz, se le marcó el alto para realizarle una revisión de seguridad”, detalló la SSPC.

Durante la inspección le aseguraron diversas dosis de cristal y cocaína, un teléfono celular y dinero en efectivo. Tras leerle sus derechos, fue trasladado ante el agente del Ministerio Público, quien definirá su situación legal.

Las investigaciones señalan que el detenido podría formar parte de una red criminal dedicada a extorsionar comercios como tortillerías, carnicerías y rosticerías mediante amenazas. Además, estaría relacionado con un ataque con artefacto explosivo contra una tortillería y con el homicidio de una mujer registrado el 14 de enero de 2024.

La SSPC recordó a la ciudadanía que los números 089 para Denuncia Anónima y 911 de emergencias están disponibles las 24 horas.

Asimismo, reiteró que las instituciones de seguridad “trabajan de manera coordinada con autoridades locales para detener a generadores de violencia que dañan la paz y tranquilidad de la ciudadanía”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am