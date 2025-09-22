‘Cada vez más potosinos confían en este proyecto’, afirma Ricardo Gallardo.

En su Cuarto Informe de Resultados, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, afirmó que cada vez son más los potosinos que confían en su proyecto de estado, pues han sido testigos de los resultados positivos.
“En cuatro años de resultados positivos, cada vez son más los potosinos que confían en este proyecto”, dijo Ricardo Gallardo, gobernador del estado, desde la Arena Potosí.
En ese sentido, el mandatario estatal aseguró que las y los potosinos saben que su administración tiene el potencial para impulsar el desarrollo a niveles nunca antes alcanzados.
Créditos hoy llegan a amas de casa, artesanos y estudiantes: Ricardo Gallardo
No obstante, reconoció que aún hay que trabajar para lograr que más personas se unan al movimiento, sin importan que no compartan la ideología.
“Aún nos falta que mas personas reconozcan que somos la única opción efectiva para seguir dando rumbo al estado y se sumen con nosotros. Quizás no compartimos las mismas ideologías, pero sí podemos compartir una idea: que en San Luis Potosí seamos más grandes y más fuertes”, mencionó.
Sobre el desarrollo que se puede alcanzar, indicó que se puede lograr si su administración se adapta a los nuevos retos de hoy, que son educación, seguridad y desigualdad.
“Podemos crecer más adaptándonos a los nuevos retos de hoy: más educación, menos corrupción, más seguridad y menos desigualdad, más cooperación y menos objeción”, aseveró.
Por último, aseguró que “este gobierno tiene mucho que dar y vamos a seguir repartiendo la bonanza y la cosecha del esfuerzo.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
JVR