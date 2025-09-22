Cae en operativo organizado en el Edomex El Orejas

Brayan “N” luego de ser detenido por las autoridades federales y del Estado de México, ayer.

Autoridades federales y del Estado de México detuvieron en el municipio de Chimalhuacán a Brayan “N”, alias El Orejas, identificado como objetivo prioritario y probable responsable de delitos contra salud y generador de la violencia en la zona.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la aprehensión ocurrió en la avenida Lázaro Cárdenas, esquina con la calle Francisco I. Madero, cuando elementos de la Secretaría de Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de la República observaron al sujeto y lo interceptaron para realizarle una revisión de seguridad.

El Tip: La Unión Tepito es el cártel más golpeado por las autoridades de la Ciudad de México, al cual de octubre a agosto le desarticuló dos células criminales.

De esta manera, los uniformados le hallaron al sujeto diversas dosis de crystal y cocaína; además, le aseguraron un teléfono celular y dinero en efectivo.

De acuerdo con medios locales, el detenido sería el líder de la célula delictiva La Nueva Era, ligada a la Unión Tepito. El grupo delictivo mexiquense se dedica a extorsionar a comercios, como tortillerías, carnicerías y rosticerías.

Asimismo, El Orejas, presuntamente, estaría relacionado con el ataque a una tortillería con un artefacto explosivo y el homicidio de una mujer, el pasado 14 de enero de 2024.

19 meses han pasado del asesinato supuestamente cometido por El Orejas

De acuerdo con videos que circularon en redes sociales en ese entonces, se observa a un hombre que lanza una bomba molotov al interior de un negocio ubicado en el barrio Fundadores y, posteriormente, se incendia el sitio con una mujer y dos hombres adentro.

Días después, las autoridades capturaron a Jesús Ángel “N” por su supuesta participación en el ataque al comercio.