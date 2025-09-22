Créditos hoy llegan a amas de casa, artesanos y estudiantes: Ricardo Gallardo.

Durante su Cuarto Informe de Resultados, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, afirmó que se han invertido 3 mil 800 millones de pesos en créditos a la palabra.

Desde la Arena Potosí, Indicó que dicha estrategia tiene como objetivo impulsar el desarrollo del estado, beneficiando y apoyando a la gente más lo necesita.

Ricardo Gallardo explicó que en administraciones pasadas los créditos únicamente se otorgaban a influyentes o a amigos de los gobernadores. Por ello, aseguró que, en su administración, dichos apoyos llegan a estudiantes, mujeres y artesanos.

“Antes, los créditos los financiamientos del gobierno del estado solamente se les daban a los influyentes o a los amigos de los gobernadores. Hoy se los damos a amas de casa, estudiantes, migrantes artesanos. Todos y todas pueden obtener créditos a la palabra”, dijo durante su Cuarto Informe de Resultados.

Ante el nivel de apoyo, dijo que cada vez más potosinos confían en el proyecto que encabeza, pues reconocen que se han dado resultados positivos en los 4 años de administración.

“En cuatro años de resultados positivos, cada vez son más los potosinos que confían en este proyecto. El potosino de hoy y la potosina de hoy reconocen que estamos dando resultados y quieren más, porque trabajamos sin límites beneficiando a todos los sectores de la sociedad”, mencionó.

JVR