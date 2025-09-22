Edomex genera 191 mil empleos y capta inversión récord en 2024: Delfina Gómez

Delfina Gómez, gobernadora del Edomex, celebró aumento del empleo en la entidad durante su segundo año de gestión.

Durante su Segundo Informe de Gobierno, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó que la entidad se consolidó como uno de los principales motores económicos del país, al registrar cifras récord en empleo formal e inversión extranjera directa.

En el mensaje que dio con motivo de su Informe, Gómez Álvarez destacó que en los últimos dos años se generaron más de 191 mil empleos formales, lo que representa cuatro de cada diez plazas creadas en México.

Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México. ı Foto: Gobierno Edomex

Gómez Álvarez informó que también se crearon más de 132 mil nuevas empresas, en su mayoría pequeños comercios.

Esto significa que no solo los grandes empresarios están invirtiendo, sino que también el ciudadano común está recuperando la confianza y generando condiciones para el empleo Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México



En materia de inversión extranjera directa, resaltó un crecimiento de 37 por ciento en 2024, lo que significó la captación de 2,640 millones de dólares, convirtiéndose en el segundo estado del país con mayor percepción de este tipo de capital.

Delfina Gómez dio un mensaje por su Segundo Informe de Gobierno. ı Foto: Gobierno Edomex

La gobernadora precisó que se concretaron 25 anuncios de inversión de empresas nacionales e internacionales por 234 mil millones de pesos. “Sean bienvenidos, empresarios, sean bienvenidos los que quieran invertir en el Estado de México”, expresó.

Finalmente, subrayó que estas cifras contribuyeron a reducir en 33 por ciento la población desocupada, lo que refleja el impacto de las estrategias de su administración en coordinación con el sector empresarial.

“Aunque estas cifras son esperanzadoras, reconocemos que aún hay mexiquenses que buscan una oportunidad de empleo”, señaló la mandataria, por lo que, aseguró, se siguen impulsado apoyos para las familias que no se han empleado.

