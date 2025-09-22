Ricardo Gallardo destaca construcción de puente en Tamazunchale; cumple con la exigencia de la comunidad

Durante su Cuarto Informe de Resultados, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, destacó la construcción de un puente en Tamazunchale con inversión de 100 millones de pesos.

Explicó que dicha obra era una petición de la comunidad desde hace varios sexenios, por lo que “hoy lo estamos construyendo”, beneficiando a la Huasteca Potosina.

“Una comunidad que pasó 4 sexenios exigiendo un puente para no estar incomunicados por el río. Hoy lo estamos construyendo, con más de 100 millones de pesos en la Huasteca Potosina”, dijo Ricardo Gallardo desde la Arena Potosí.

La construcción reducirá de dos horas a 30 minutos el traslado desde las comunidades más alejadas hasta la cabecera municipal, según estimación de la administración estatal.

Además, el mandatario estatal resaltó la inversión de 300 millones de pesos en transporte público eléctrico y gratuito, en beneficio de la población.

“En cuatro años de resultados positivos, cada vez son más los potosinos que confían en este proyecto. El potosino de hoy y la potosina de hoy reconocen que estamos dando resultados y quieren más, porque trabajamos sin límites beneficiando a todos los sectores de la sociedad”, mencionó.

Según cifras de la administración de Ricardo Gallardo, 24 mil millones de pesos fueron invertidos en infraestructura, lo cual permitió concretar proyectos como:

La Vía Alterna Sur

La modernización del Circuito Potosí

El MetroRed en Ciudad Valles

La rehabilitación del parque Tangamanga

La construcción de nuevas carreteras y la Arena Potosí

Por último, el gobernador de San Luis Potosí afirmó que no hay oposición en el estado, pues los resultados y el trabajo diario la ha borrado del mapa. En ese sentido, también hizo un llamado a la unidad por el bien del estado.

“En este gobierno caben todas y todos. Abrimos las puertas a quienes quieran sumarse”, concluyó en su Cuarto Informe de Resultados.

JVR