Aseguran 58 mil litros de hidrocarburo en Tijuana, Baja California.

En cumplimiento a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, personal del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República y Seguridad Física de PEMEX, realizaron un operativo en la colonia El Florido que derivó en el aseguramiento de hidrocarburo, vehículos, un inmueble y la inhabilitación de una toma clandestina.
La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda afirmó que no se bajará la guardia y no se permitirá que nada ni nadie altere la seguridad en el estado.
“No vamos a permitir que nada ni nadie altere la seguridad en Baja California. Estos operativos son muestra del compromiso con la legalidad y la tranquilidad de nuestras comunidades”, declaró.
Destacó que el trabajo continúa y que la coordinación permitirá seguir dando resultados y golpes contundentes contra la delincuencia.
Las autoridades indicaron que el aseguramiento se realizó de manera coordinada y que tanto el hidrocarburo como los bienes decomisados quedaron a disposición de la FGR, que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.
En el lugar se localizaron y aseguraron:
- 58 mil litros de hidrocarburo.
- Un inmueble utilizado para el almacenamiento ilegal.
- Cuatro vehículos y dos autotanques.
- Una toma clandestina que fue inhabilitada.
Este aseguramiento se suma a otros decomisos relevantes en la entidad, como el de casi ocho millones de litros de combustible en Ensenada ocurrido meses atrás, lo que confirma la presencia de redes de contrabando y almacenamiento ilegal en la región.
La FGR continuará con las indagatorias para identificar a los responsables directos del almacenamiento y determinar si el hidrocarburo estaba destinado a la venta en el mercado negro local o al contrabando hacia Estados Unidos.
JVR