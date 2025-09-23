Seguridad

Aseguran 58 mil litros de hidrocarburo en Tijuana, Baja California

Además del combustible, fueron asegurados un inmueble, cuatro vehículos, dos autotanques y se inhabilitó una toma clandestina en la colonia El Florido

Aseguran 58 mil litros de hidrocarburo en Tijuana, Baja California. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

En cumplimiento a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, personal del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República y Seguridad Física de PEMEX, realizaron un operativo en la colonia El Florido que derivó en el aseguramiento de hidrocarburo, vehículos, un inmueble y la inhabilitación de una toma clandestina.

La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda afirmó que no se bajará la guardia y no se permitirá que nada ni nadie altere la seguridad en el estado.

“No vamos a permitir que nada ni nadie altere la seguridad en Baja California. Estos operativos son muestra del compromiso con la legalidad y la tranquilidad de nuestras comunidades”, declaró.

Destacó que el trabajo continúa y que la coordinación permitirá seguir dando resultados y golpes contundentes contra la delincuencia.

Las autoridades indicaron que el aseguramiento se realizó de manera coordinada y que tanto el hidrocarburo como los bienes decomisados quedaron a disposición de la FGR, que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

En el lugar se localizaron y aseguraron:

  • 58 mil litros de hidrocarburo.
  • Un inmueble utilizado para el almacenamiento ilegal.
  • Cuatro vehículos y dos autotanques.
  • Una toma clandestina que fue inhabilitada.

Este aseguramiento se suma a otros decomisos relevantes en la entidad, como el de casi ocho millones de litros de combustible en Ensenada ocurrido meses atrás, lo que confirma la presencia de redes de contrabando y almacenamiento ilegal en la región.

La FGR continuará con las indagatorias para identificar a los responsables directos del almacenamiento y determinar si el hidrocarburo estaba destinado a la venta en el mercado negro local o al contrabando hacia Estados Unidos.

JVR

Temas:
