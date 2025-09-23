‘Baja California avanza en transparencia del servicio público y combate a la corrupción’, afirma Marina del Pilar.

Como un espacio para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en el servicio público, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda encabezó el inicio de la Novena Jornada contra la Corrupción en Baja California, evento organizado por la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno de Baja California en el que participaron expertos y autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la entidad.

En su mensaje, la mandataria aseguró que el gobierno a su cargo está marcando un antes y un después en la historia del combate a la corrupción en Baja California, en donde han sido presentadas 51denuncias ante las fiscalías estatal y federal para investigar presuntas irregularidades en la función pública.

“Ahí están los 18 casos judicializados por 625 millones de pesos, ahí está la restitución histórica donde nunca antes un gobierno había logrado una restitución como la que logramos nosotros de 172 millones de pesos que volvieron al erario. Al pueblo de Baja California nadie le roba su dinero”, sostuvo.

Como resultado de un gobierno honesto y comprometido con el uso adecuado de los recursos públicos, Avila Olmeda resaltó la reducción de observaciones para la administración estatal por parte de la Auditoría Superior de la Federación, que ronda en 99 por ciento entre los años 2017 a 2024, pasando de 4 mil 942 millones de pesos observados a solo 1.5 millones.

Puntualizó que Baja California avanza de la mano con el proyecto nacional que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sumándose a la evolución de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, instancia federal que impulsa la transparencia y el combate frontal a la corrupción en la función pública.

“Nuestro Estado adopta y aplica los 10 pilares del nuevo modelo de prevención y combate a la corrupción del Gobierno de México, porque entendemos que solo con una estrategia firme y coordinada podremos erradicar estas prácticas”, precisó.

Por su parte, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Baja California, María Gabriela Monge Pérez agradeció a los asistentes a la jornada y destacó el liderazgo de la titular del Ejecutivo Estatal por su respaldo a dicha dependencia para construir un gobierno cercano, transparente y receptivo.

Reconoció el apoyo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a nivel federal que encabeza Raquel Buenrostro Sánchez, además de destacar que la Jornada contra la Corrupción constituye un momento icónico e innovador en el que se reafirma el compromiso con la integridad y la participación ciudadana.

“Desde el inicio de esta administración se asumió el compromiso de construir un gobierno cercano, transparente y receptivo a las necesidades de la población, donde se han institucionalizado el combate frontal a la corrupción y la máxima transparencia como una práctica diaria del quehacer en el servicio público”, señaló la secretaria Monge.

La jornada sirvió como marco para la firma del Pacto “Estrategia Estatal de Combate a la Corrupción”, con el que las autoridades acordaron reforzar la colaboración interinstitucional en dicho rubro, representando un compromiso histórico con los siete municipios para fortalecer un buen gobierno y confiable para la ciudadanía.

JVR