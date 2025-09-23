Tere Jiménez impulsa vivienda social en Pabellón de Arteaga con construcción de 934 nuevas casas.

Cumpliendo su compromiso de brindar un patrimonio a las familias que más lo necesitan, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, dio inicio a la construcción de El Riego, un nuevo desarrollo habitacional en Pabellón de Arteaga, que contará con 934 viviendas.

“Nuestro mayor compromiso es con las familias que sueñan con un hogar propio; por eso, estas casas son sin enganche. Hoy, ponemos la primera piedra de un futuro más digno y seguro para quienes lo merecen. Aquí comienza la construcción de nuevas historias de vida; sepan que estos terrenos son del Gobierno del Estado y los ponemos para que les salga más barata la vivienda, para que ustedes que trabajan y se esfuerzan, accedan a un hogar propio. Nunca hay que darnos por vencidos, siempre vamos a estar acompañándolos; sepan que aquí siempre buscamos la forma de darles soluciones”, les dijo Tere Jiménez.

La presidenta municipal de Pabellón de Arteaga, Lucero Espinoza Vázquez, reconoció el respaldo de la gobernadora para impulsar el crecimiento y brindar oportunidades de vivienda a las familias de su municipio.

TE RECOMENDAMOS: Atiende más de 2 mil manifestaciones Gobierno de Delfina Gómez capacita en Protección Civil a más de 19 mil mexiquenses en segundo año de gestión

“Más que una casa es algo que va a abrigar a familias completas; la gobernadora les dará esa protección que tanto les falta, una casa a donde llegar y descansar tranquilamente. Aquí somos el primer municipio que tendrá la mayor cantidad de vivienda en el estado; te agradecemos de todo corazón, gobernadora”, subrayó la alcaldesa.

Asimismo, la directora general del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado, Claudia Gabriela Caudel de Luna, presentó los detalles del proyecto, destacando que El Riego será un fraccionamiento en el que se invertirán 438 millones 750 mil pesos; las casas contarán con dos recámaras, sala, comedor, baño, cocina, patio de servicio y cochera, y serán destinadas principalmente para madres jefas de familia, taxistas, tianguistas, boleros, entre otros sectores.

En el evento, también estuvieron presentes Humberto Montero de Alba, presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado; Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Congreso del Estado; Arentsen Dávila Ramírez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Aguascalientes, y Alejandra González Flores, directora del Clúster del Centro.

JVR