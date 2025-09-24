Con fuerzas del Mando Unificado Oriente

Ecatepec refuerza seguridad en Las Américas y Jardines de Morelos

Fuerzas del Mando Unificado realizan patrullaje disuasivo; la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss supervisó el arranque del despliegue operativo

La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss supervisó el arranque del despliegue operativo
La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss supervisó el arranque del despliegue operativo Foto: Especial
Por:
La Razón Online

Con la presencia de diferentes agrupamientos de la policía municipal, estatal y Marina, se realizó un operativo de disuasión en Las Américas y Jardines de Morelos, con fuerzas del Mando Unificado Oriente, para inhibir diversos delitos de alto impacto en esta zona, principalmente el robo de vehículos y brindar seguridad a las familias.

En el centro comercial Las Américas, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss supervisó el arranque del despliegue operativo que reunió a 10 unidades y 56 elementos de los agrupamientos de la Policía de Género, sectores, Grupo de Operaciones Especiales, Moto patrullas de la policía municipal, además de Fuerza de Tarea Marina y la policía estatal.

“Seguimos en los operativos con el Mando coordinado, está aquí la Marina, policía estatal y las policías municipales que hoy más que nunca se están capacitando y profesionalizando porque queremos que los vecinos cada día ganen más confianza de nuestros policías.

TE RECOMENDAMOS:
38 detenidos vinculados a La Luz del Mundo tras hallar réplicas de armas en Michoacán
Operativo en la sierra

Detienen a 38 miembros de la Luz del Mundo con réplicas de armas en Michoacán

El operativo reunió a 10 unidades y 56 elementos de los agrupamientos de la Policía de Género, sectores, Grupo de Operaciones Especiales, Moto patrullas de la policía municipal, además de Fuerza de Tarea Marina y la policía estatal.
El operativo reunió a 10 unidades y 56 elementos de los agrupamientos de la Policía de Género, sectores, Grupo de Operaciones Especiales, Moto patrullas de la policía municipal, además de Fuerza de Tarea Marina y la policía estatal. ı Foto: Especial

La alcaldesa precisó que diariamente hay una suma de esfuerzos de corporaciones policiacas federales, estatales y municipales para mantener a la baja los delitos de alto impacto en el municipio.

“Todos los días estamos trabajando con el Mando Unificado, cerrando filas para poder traer la paz y la tranquilidad a Ecatepec, no vamos a ceder vamos a seguir combatiendo con fuerza, fortaleza y pericia para poder establecer ambientes de paz para las familias”, aseveró.

El despliegue operativo se realizó por Avenida Central y en el fraccionamiento Las Américas en vialidades como Avenida Insurgentes y Simón Bolívar, y posteriormente en Jardines de Morelos en la avenida del mismo nombre, así como Avenida Miguel Hidalgo y Bosques de Ombúes.

“Todos los días estamos trabajando con el Mando Unificado, cerrando filas para poder traer la paz y la tranquilidad a Ecatepec", expresó Azucena Cisneros
“Todos los días estamos trabajando con el Mando Unificado, cerrando filas para poder traer la paz y la tranquilidad a Ecatepec", expresó Azucena Cisneros ı Foto: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
En la imagen la alcaldesa de Huixquilucan.
¡Para presumir!

Desde 2016 Huixquilucan es el mejor Municipio calificado del Edomex