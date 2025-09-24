Ecatepec refuerza seguridad en Las Américas y Jardines de Morelos

Con la presencia de diferentes agrupamientos de la policía municipal, estatal y Marina, se realizó un operativo de disuasión en Las Américas y Jardines de Morelos, con fuerzas del Mando Unificado Oriente, para inhibir diversos delitos de alto impacto en esta zona, principalmente el robo de vehículos y brindar seguridad a las familias.

En el centro comercial Las Américas, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss supervisó el arranque del despliegue operativo que reunió a 10 unidades y 56 elementos de los agrupamientos de la Policía de Género, sectores, Grupo de Operaciones Especiales, Moto patrullas de la policía municipal, además de Fuerza de Tarea Marina y la policía estatal.

“Seguimos en los operativos con el Mando coordinado, está aquí la Marina, policía estatal y las policías municipales que hoy más que nunca se están capacitando y profesionalizando porque queremos que los vecinos cada día ganen más confianza de nuestros policías.

TE RECOMENDAMOS: Operativo en la sierra Detienen a 38 miembros de la Luz del Mundo con réplicas de armas en Michoacán

El operativo reunió a 10 unidades y 56 elementos de los agrupamientos de la Policía de Género, sectores, Grupo de Operaciones Especiales, Moto patrullas de la policía municipal, además de Fuerza de Tarea Marina y la policía estatal. ı Foto: Especial

La alcaldesa precisó que diariamente hay una suma de esfuerzos de corporaciones policiacas federales, estatales y municipales para mantener a la baja los delitos de alto impacto en el municipio.

“Todos los días estamos trabajando con el Mando Unificado, cerrando filas para poder traer la paz y la tranquilidad a Ecatepec, no vamos a ceder vamos a seguir combatiendo con fuerza, fortaleza y pericia para poder establecer ambientes de paz para las familias”, aseveró.

El despliegue operativo se realizó por Avenida Central y en el fraccionamiento Las Américas en vialidades como Avenida Insurgentes y Simón Bolívar, y posteriormente en Jardines de Morelos en la avenida del mismo nombre, así como Avenida Miguel Hidalgo y Bosques de Ombúes.

“Todos los días estamos trabajando con el Mando Unificado, cerrando filas para poder traer la paz y la tranquilidad a Ecatepec", expresó Azucena Cisneros ı Foto: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT