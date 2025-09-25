Rinde Tere Jiménez informe ante niños

En presencia de cientos de niñas y niños, y desde la Miniciudad del Parque Rodolfo Landeros, la gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, presentó avances y logros de su administración a tres años de asumir ésta.

Al iniciar sus gira para presentar su Tercer Informe de Gobierno, la mandataria destacó que, en materia de educación, este último año se entregaron uniformes escolares, útiles, zapatos, tenis y mochilas a más de 230 mil alumnos de nivel básico.

“Todo lo que hacemos en Aguascalientes es para que ustedes sean felices. Queremos que tengan escuelas bonitas, doctores que los atiendan, policías que los cuiden, leche nutritiva, deporte, arte y naturaleza para disfrutar. Recuerden que en Aguascalientes los sueños se cumplen y quiero que se lleven esto en el corazón”, expresó.

El Dato: Para fortalecer el tejido social, Teresa Jiménez creó la Copa Aguascalientes, la cual, en su última edición, participaron alrededor de 45 mil deportistas.

Jiménez Esquivel indicó que, además de becas y computadoras, se realizaron cientos de obras de estructuras educativas en planteles preescolares, primarias, secundarias y universidades de todo el estado y con la plataforma Pasos Gigantes los niños tienen más de 10 mil contenidos educativos para aprender desde casa.

La gobernadora mencionó que, gracias al apoyo a la educación, Aguascalientes tiene jóvenes campeones mundiales en matemáticas y robótica.

“Eso nos demuestra que en Aguascalientes todos los sueños se cumplen y todos son posibles y se cumplen con dedicación y estudiando”, resaltó.

40 mil estudiantes disfrutan de actividades culturales gratuitas

300 mil árboles ha plantado el actual gobierno de Aguascalientes

En materia de salud destacó que su administración creó el Seguro Popular Aguascalientes para que todas y todos tengan acceso a una atención médica gratuita y de calidad.

De igual forma, con la Tarjeta Soluciones se ofrecen dos lentes gratuitos por cada niño y tienen acceso a ocho clínicas nuevas, limpieza dental, cuidado a bebés con incubadoras especiales y prótesis gratis de rodillas para personas de la tercera edad.

“También tenemos lentes completamente gratuitos, porque luego hay niños que no alcanzan a ver, pues pueden ir con su tarjeta soluciones y acercarse a hacer exámenes de la vista y les regalamos dos lentes por cada niña o niño”, dijo.

En materia de seguridad, Jiménez Esquivel destacó que la entidad es uno de los estados más seguros de México, gracias a ello, niñas, niños y adolescentes acuden tranquilos a la escuela, a jugar a los parques , así como a caminar por las calles.

Añadió que con la Policía Rosa se protege a las infancias, además de que hay más policías, nuevas patrullas, equipo tecnológico y un grupo de 26 perros policía que los cuidan a diario.

La morenista adelantó además el inicio de construcción del Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, desde donde se trabajará con personal especializado para garantizar el respeto a los derechos de la niñez.

“En enero vamos a comprar otras patrullas para que cuiden sus colonias hay un grupo de 26 perritos policías que estamos construyendo el Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, es un lugar donde hay gente buena para ayudarles”, mencionó.

Con el programa Pro Arte más de 40 mil estudiantes disfrutan de manera gratuita actividades, como la música, la pintura, danza y teatro de los 11 municipios de la entidad.

Al finalizar el evento, la gobernadora realizó un recorrido por los stands que instalaron las dependencias gubernamentales para dar a conocer los diferentes programas y servicios que ofrecen a la población.