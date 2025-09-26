Aflora en Colima falta de denuncia e impunidad

En la imagen, la torreta de una patrulla │ En Colima, 9 de cada 10 delitos no se denuncian

De acuerdo con datos emitidos por la Encuesta de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025 (Envipe), la ciudadanía de Colima, que gobierna Indira Vizcaíno Silva, no denunció nueve de cada 10 delitos por pérdida de tiempo o desconfianza en las autoridades.

De acuerdo con el estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), únicamente se denunció 12.3 por ciento de los crímenes, esto representa una reducción comparada con 2023 cuando la cifra fue de 13.9 por ciento.

Cabe mencionar que este último número es el más bajo desde 2016, cuando en aquel entonces se reportó que 12.1 por ciento del total de los crímenes cometidos en Colima fue denunciado.

El Dato: Autoridades federales detuvieron en agosto, en Colima, a José Luis “N”, alias Chalamán, identificado como presunto operador del Cártel Jalisco Nuevo Generación.

El pasado 23 de septiembre, el portal local Meganoticias informó que, a pesar de la disminución del robo a casa habitación en el municipio Villa de Álvarez, el director de Seguridad, Inocencio Guzmán de la Peña, reconoció que la ciudadanía no acude a las autoridades para iniciar una querella.

“Aunque no quieran denunciar ante la Fiscalía, es importante que por lo menos nos hagan el reporte, nos hagan trabajar, pues sólo así podremos conocer la realidad que se vive en el municipio y focalizar ahí nuestros esfuerzos.

“Es importante que la gente confíe en la autoridad, que nos permitan realizar un análisis real y así reforzar nuestros operativos de forma adecuada”, mencionó el servidor público.

6 personas muertas fue el saldo de un ataque de sicario a una panadería

49 asesinatos de mujeres han registrado las autoridades locales en 2025

La Envipe señala que de 12.3 por ciento de ilícitos denunciados ante el Ministerio Público o Fiscalía estatal, 81 por ciento de los casos se inició con una carpeta de investigación, lo cual resulta ser mayor en comparación con 2023 cuando fue 71.3 por ciento.

Aunque en 2024 hubo más indagatorias inciadas se resolvieron menos casos y existió más impunidad, por ejemplo, en 2023, al menos 12.7 por ciento de gente recuperó sus bienes y comparado con 2024 la cifra disminuyó a 2.5 por ciento.

De igual forma, hubo menor reparación de daño, pues en 2023 la cifra fue de tres por ciento y en 2024 bajó a 0.8 por ciento.

El estudio del Inegi indica además que las razones para no denunciar en Colima se deben a que 29.9 por ciento de la gente considera que es una pérdida de tiempo y 15.3 por ciento, por desconfianza a las autoridades.

La encuesta también revela que la principal preocupación de la gente de Colima es la inseguridad, pues 71.3 por ciento de la población de 18 años y más considera la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en día su entidad federativa.

La cifra aumentó cuatro por ciento respecto a 2023, cuando 68.5 por ciento de la población consideró la inseguridad como el principal problema.

El año pasado, Colima se mantuvo por quinto año consecutivo como la entidad con mayor tasa de homicidios dolosos con 103 por cada 100 mil habitantes de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El pasado 2 de septiembre un ataque armado contra una panadería ubicada en la avenida Pino Suárez, de la colonia Placetas, en la capital del estado, dejó como saldo seis personas muertas y una más herida de gravedad.

Autoridades locales detallaron que sujetos armados, presuntamente, ingresaron al local comercial y dispararon contra los trabajadores, provocando la muerte inmediata de cinco hombres y una mujer, todos empleados del lugar.

La violencia en la entidad también ha alcanzado a las mujeres, ya que el pasado 3 de septiembre La Razón publicó que el estado de Colima, que encabeza la morenista Indira Vizcaíno Silva, superó la tasa nacional por cada 100 mil habitantes en los delitos de homicidio doloso, extorsión y violación cometidos en contra de mujeres, durante los primeros siete meses de 2025.