Alfredo Ramírez Bedolla dará mensaje en Morelia por su Cuarto Informe de Gobierno

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dará un mensaje por su Cuarto Informe de Gobierno desde Morelia, capital del estado, en donde detallará los logros que alcanzó su administración durante su cuarto año de ejercicio.

Ramírez Bedolla, quien ha presentado su Cuarto Informe de Gobierno a través de eventos regionales, dará un mensaje desde la ciudad más grande del estado, con la presencia de ciudadanos, a quienes les rendirá cuentas por los cuatro años de gestión.

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán. ı Foto: Gobierno Michoacán

La cita es a las 11:00 horas en el Centro de Convenciones de Morelia, desde donde, a primera hora del domingo 28 de septiembre, simpatizantes y gente michoacana se reunieron para escuchar el mensaje del gobernador.

En el evento de este domingo, Ramírez Bedolla informará sobre los proyectos que emprendió su gobierno durante el cuarto año de gestión, en favor de la economía del estado, la infraestructura, educación, salud y otros rubros.

“Mejorar tu calidad de vida es nuestra tarea y nuestra principal motivación, por eso apostamos al bienestar como eje para lograr tu felicidad y la de tu familia”, dijo el gobernador en un mensaje publicado en el micrositio de su Cuarto Informe de Gobierno.

Así, entre los logros que se remarcarán durante el mensaje de este domingo, se enfatizará el apoyo a la producción agrícola (que permitió ubicar al estado como un líder nacional), el crecimiento del presupuesto estatal para obra, la reforma a la Universidad Michoacana, la entrega de programas sociales, entre otros.

“Con Michoacán Construye, derribamos la mentira de que somos un estado pobre, que sin apoyo de la federación, o sin deuda no era capaz de hacer obra pública. Hoy, construimos como nunca antes, con recursos estatales y sin deuda, por eso, con honestidad, podemos decir que en Michoacán no faltaba dinero, ¡sobraba corrupción!”, abundó el gobernador.

