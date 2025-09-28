Alfredo Ramírez Bedolla, en Cuarto Informe, destaca que dejará cuatro grandes legados en Michoacán

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, presentó su Cuarto Informe de Gobierno desde el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), donde destacó que dejará al estado cuatro grandes legados en infraestructura, desarrollo ambiental, movilidad y educación.

Ramírez Bedolla subrayó que el Programa Michoacán Construye es el proyecto más ambicioso de los últimos 50 años, con una inversión de 40 millones de pesos destinados a mejorar carreteras, escuelas y hospitales.

En cuanto al desarrollo ambiental, afirmó que defender y proteger la tierra y a quienes trabajan en ella se encuentra por encima de cualquier negocio.

Sobre movilidad, indicó que su gobierno implementó una visión de ciudades humanas, dignas y seguras, que marcará un antes y un después en la manera de habitar las urbes.

En materia de educación, su legado será poner orden para que niñas y niños no sean rehenes de demandas sindicales que solo beneficiaban a unos cuantos. “Hoy mi gobierno tiene el control y la rectoría de la educación. Durante años nos engañaron al decir que no se podía, y a cuatro años demostramos que con honestidad y trabajo se puede lograr más”, dijo.

Al evento asistieron autoridades estatales como la secretaria de Educación, Gabriela Molina; el Fiscal General, Carlos Torres Piña; la presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso, Fabiola Alanís Sámano y el presidente del Poder Judicial, Hugo Gama.

