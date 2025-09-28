Alfredo Ramírez Bedolla: ‘La salud no se negocia ni se pospone’

Al dar un mensaje por su Cuarto Informe de Gobierno, el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que la salud se ha convertido en un eje prioritario de su administración y que su gobierno ha ampliado la infraestructura hospitalaria y la cobertura de atención médica en distintas regiones del estado.

“Hace cuatro años decidimos que la salud no se negocia, no se vende y no se pospone; la salud es un acto de justicia”, afirmó el mandatario.

En su mensaje, afirmó que, durante su gestión, se construyeron el nuevo Hospital General 86 del IMSS en Uruapan y el hospital de Maruata, en la costa de Aquila, además de otras unidades médicas que buscan garantizar servicios en comunidades alejadas.

El gobernador destacó que Michoacán ahora cuenta con la capacidad de atender a todos los pacientes con cáncer, y subrayó la creación de un apoyo económico mensual de 4,000 pesos para mujeres con esta enfermedad, en complemento a los programas federales.

Ramírez Bedolla también presentó otros avances en el estado como la rehabilitación de carreteras, la mejora de servicios públicos y la modernización del transporte.

“La transformación se ve en la salud, en la educación y en la seguridad”, reiteró el gobernador, quien pidió unidad a la ciudadanía para consolidar en los próximos dos años los proyectos sembrados en su administración.

