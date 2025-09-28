Derechos de las mujeres están al centro de nuestro Gobierno: Alfredo Ramírez Bedolla

En su Cuarto Informe de Gobierno, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que Michoacán se ha convertido en un estado pionero en materia de derechos de las mujeres y en la consolidación de políticas de seguridad y justicia social.

Durante su mensaje, el mandatario recordó que durante su administración se legalizó el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, subrayando que la libertad reproductiva en Michoacán “ya no es un privilegio, sino un derecho”. “Somos un gobierno progresista de izquierda, no les quede duda”, afirmó.

En materia de salud, informó que el estado implementó un apoyo mensual de 4,000 pesos para mujeres con cáncer, en complemento a los programas de bienestar federal. Además, destacó que ahora existe la capacidad de atender a todas y todos los pacientes oncológicos en la entidad.

En el ámbito educativo, el gobernador destacó la importancia de garantizar estabilidad laboral al magisterio, lo que —según dijo— repercute directamente en las niñas y niños del estado.

“Hoy todos los maestros reciben su salario completo y a tiempo, y la educación tiene rumbo”, señaló al reconocer el trabajo de la secretaria de Educación, Gabriela Molina, a quien calificó como “la mujer maravilla de la educación”.

Ramírez Bedolla también defendió la visión de seguridad con un enfoque humano, al asegurar que la construcción de infraestructura vial y urbana busca que las mujeres, niñas y personas mayores puedan trasladarse con seguridad en ciudades más humanas y accesibles.

