Ramírez Bedolla: No robar, no mentir y no traicionar, la base de nuestra transformación en Michoacán

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que, en cuatro años de su Gobierno, ha defendido los valores del “verdadero sentir de la política”, es decir, “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”.

Durante la presentación de un mensaje por su Cuarto Informe de Gobierno, desde Morelia, Ramírez Bedolla destacó avances en materia de infraestructura, educación y movilidad.

“En cuatro años hemos recuperado el verdadero sentir de la política: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”, afirmó el mandatario, quien aseguró que su gobierno ha consolidado la transformación de Michoacán con proyectos que ponen “al ser humano en el centro y anteponen el bienestar colectivo”.

De acuerdo con lo expuesto, el Ejecutivo estatal resaltó la recuperación de la rectoría de la educación, y señaló que en su administración se logró recuperar el orden “para evitar que las niñas y los niños sean rehenes de demandas sindicales que solo beneficiaban a unos cuantos”.

En materia de infraestructura, Ramírez Bedolla informó que en cuatro años se han invertido 40 mil millones de pesos sin corrupción, con obras como hospitales, escuelas, mercados, carreteras, distribuidores viales y un teleférico. Subrayó además la reparación de más de 1,700 kilómetros de carretera, más de la mitad de la red estatal, con mantenimiento asegurado hasta 2027.

Uno de los proyectos más relevantes, dijo, es el segundo anillo periférico de Morelia, con una inversión de 2,700 millones de pesos, que beneficiará a más de 70 mil habitantes del poniente de la capital y de Villas del Pedregal.

El gobernador también reconoció el respaldo del gobierno federal en obras estratégicas como la ampliación a cuatro carriles de la autopista Siglo 21, con una inversión superior a 7,700 millones de pesos, para fortalecer la conexión con el puerto de Lázaro Cárdenas.

De igual forma, anunció que ya fue autorizada la ampliación de la carretera de Pátzcuaro a Uruapan y hasta el puerto de Lázaro Cárdenas.

“Estamos impulsando una revolución en movilidad con sentido humano; hablamos de una transformación profunda que está cambiando la vida de miles de familias”, sostuvo Ramírez Bedolla, quien aseguró que estas obras reducirán tiempos de traslado y potenciarán la actividad turística y económica de regiones como Zitácuaro.

Finalmente, el mandatario recordó que parte de su gestión ha sido enfrentar la deuda heredada.

