Ramírez Bedolla presume ‘milagro financiero’ y récord de inversión en Michoacán

Durante la presentación del mensaje por su Cuarto Informe de Gobierno, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que Michoacán atraviesa una etapa de estabilidad financiera y crecimiento económico, gracias a inversiones públicas históricas, control del gasto y prácticas anticorrupción.

El mandatario destacó que en cuatro años se han destinado más de 40 mil millones de pesos a infraestructura, con obras que incluyen hospitales, escuelas, mercados, carreteras y distribuidores viales. “Nadie podrá decirnos que no transformamos Michoacán, en cuatro años llevamos más de 1,700 kilómetros de carretera reparada y aseguramos su mantenimiento hasta 2027”, subrayó.

En el plano fiscal, informó que la Secretaría de Finanzas y Administración obtuvo la certificación internacional ISO 37001 en materia anticorrupción, lo que calificó como prueba de que en su gobierno las finanzas se manejan “sin corrupción y con capacidad financiera”. “Hemos construido un milagro financiero”, afirmó Ramírez Bedolla quien, además, reconoció al titular de la dependencia, Luis Navarro.

El gobernador también resaltó la importancia de las agroexportaciones, en particular del aguacate. Según dijo, actualmente 70% de los empaques exportadores hacia Estados Unidos ya cuentan con certificación de buenas prácticas ambientales, lo que garantiza que el desarrollo agrícola se impulse “con responsabilidad y justicia ambiental”.

Además, el informe incluyó la referencia a proyectos de movilidad con impacto económico, como la ampliación a cuatro carriles de la autopista Siglo 21, con una inversión superior a 7,700 millones de pesos, y el segundo anillo periférico de Morelia, con una inversión de 2,700 millones, que beneficiará a más de 70 mil habitantes de la capital.

En materia de combate a la corrupción y modernización administrativa, Ramírez Bedolla señaló que la digitalización de trámites fiscales ha permitido facilitar el pago de impuestos y eliminar prácticas indebidas.

