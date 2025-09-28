Ramírez Bedolla presume ‘milagro financiero’ y récord de inversión en Michoacán

Durante la presentación del mensaje por su Cuarto Informe de Gobierno, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que Michoacán atraviesa una etapa de estabilidad financiera y crecimiento económico, gracias a inversiones públicas históricas, control del gasto y prácticas anticorrupción.
El mandatario destacó que en cuatro años se han destinado más de 40 mil millones de pesos a infraestructura, con obras que incluyen hospitales, escuelas, mercados, carreteras y distribuidores viales. “Nadie podrá decirnos que no transformamos Michoacán, en cuatro años llevamos más de 1,700 kilómetros de carretera reparada y aseguramos su mantenimiento hasta 2027”, subrayó.
En el plano fiscal, informó que la Secretaría de Finanzas y Administración obtuvo la certificación internacional ISO 37001 en materia anticorrupción, lo que calificó como prueba de que en su gobierno las finanzas se manejan “sin corrupción y con capacidad financiera”. “Hemos construido un milagro financiero”, afirmó Ramírez Bedolla quien, además, reconoció al titular de la dependencia, Luis Navarro.
Aguascalientes se posiciona como líder nacional en inversión, empleo y exportaciones
El gobernador también resaltó la importancia de las agroexportaciones, en particular del aguacate. Según dijo, actualmente 70% de los empaques exportadores hacia Estados Unidos ya cuentan con certificación de buenas prácticas ambientales, lo que garantiza que el desarrollo agrícola se impulse “con responsabilidad y justicia ambiental”.
Además, el informe incluyó la referencia a proyectos de movilidad con impacto económico, como la ampliación a cuatro carriles de la autopista Siglo 21, con una inversión superior a 7,700 millones de pesos, y el segundo anillo periférico de Morelia, con una inversión de 2,700 millones, que beneficiará a más de 70 mil habitantes de la capital.
En materia de combate a la corrupción y modernización administrativa, Ramírez Bedolla señaló que la digitalización de trámites fiscales ha permitido facilitar el pago de impuestos y eliminar prácticas indebidas.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
am