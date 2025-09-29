Tere Jiménez entrega este lunes su Tercer Informe de Gobierno al Congreso de Aguascalientes

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, entregará su Tercer Informe ante el Congreso estatal.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, entregará este lunes su Tercer Informe de Gobierno al Congreso del estado, en el marco de la presentación de los logros alcanzados durante su tercer año de gestión ante la ciudadanía hidrocálida de las diferentes regiones de la entidad.

Este lunes a las 09:00 horas, Jiménez Esquivel cumplirá con el mandato de entregar su Tercer Informe a los legisladores estatales, frente a quienes rendirá cuentas, después de hacer lo propio con la ciudadanía a lo largo de las últimas semanas.

📈 Con un crecimiento económico del 6.2%, el doble de la media nacional, Aguascalientes confirma que es tierra adecuada para invertir, generar empleos y construir un futuro mejor para todas y todos.#TercerInforme#ElGiganteDeMéxico#TereJiménez pic.twitter.com/Jc0ylDiGYZ — Tere Jiménez (@TereJimenezE) September 28, 2025

En días recientes, Tere Jiménez ha ofrecido mensajes regionales en diferentes puntos de Aguascalientes con motivo de su Tercer Informe de Gobierno, mediante los cuales mantiene a la población informada sobre los logros alcanzados en su administración.

Así, la gobernadora de Aguascalientes ha presentado avances en materia de infraestructura, salud, economía, inversión, programas sociales, educación y otros rubros.

Por ejemplo, ha destacado la construcción de 323 obras de infraestructura educativa y de salud, entre nuevas primarias, secundarias, universidades y 85 nuevos Centros de Salud, así como 179 Casas de Salud.

Aquí puedes revisar la información y los datos más relevantes de nuestro Tercer Informe de Gobierno 👇🏻 👇🏻 https://t.co/4JsjZf5kZv#TercerInforme#ElGiganteDeMéxico#TereJiménez pic.twitter.com/ImN7sYoihE — Tere Jiménez (@TereJimenezE) September 29, 2025

También, ha destacado la conclusión de más de 900 obras en todos los municipios, entre obras de movilidad, infraestructura deportiva y educativa, así como infraestructura hidráulica.

Finalmente, uno de los puntos en los que la gobernadora ha hecho énfasis es el récord de llegada de inversión a Aguascalientes, que han derivado en que el estado haya registrado el mayor crecimiento económico anual desde 2014, con un 6.2 por ciento.

Tere Jiménez invita a la ciudadanía a seguir sus canales oficiales para mantenerse informada sobre los avances y avisos de su administración.

