Tere Jiménez se reúne con exgobernadores de Aguascalientes para compartir su visión del desarrollo

En el marco de su Tercer Informe de actividades, la gobernadora Tere Jiménez encabezó un conversatorio con los gobernadores que la antecedieron: Luis Armando Reynoso Femat, Carlos Lozano de la Torre y Martín Orozco Sandoval, con quienes compartió algunas reflexiones acerca de los avances que registra Aguascalientes, y que actualmente lo posicionan como uno de los estados con mejores indicadores en seguridad, calidad de vida y desarrollo económico.

Tere Jiménez sostuvo un diálogo directo y constructivo con quienes dirigieron los destinos del estado en diferentes etapas de su historia; reconoció las importantes aportaciones que hizo cada uno de ellos al crecimiento y progreso del estado durante su gestión al frente del gobierno estatal, y destacó la importancia de sumar esfuerzos y experiencias para mantener a Aguascalientes en la senda de la prosperidad.

“Mi cariño y reconocimiento a su esfuerzo y a su trabajo por Aguascalientes; es una gran oportunidad poder reunirnos con quienes han dejado un gran legado en Aguascalientes. Gracias a los buenos gobiernos que ha tenido el estado, hoy vivimos en una tierra próspera, con desarrollo económico, con seguridad y progreso” Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes



Tere Jiménez exgobernadores Aguascalientes ı Foto: Cortesía

La gobernadora hizo hincapié en la importancia de dar continuidad a las obras de gran impacto social, independientemente de la administración en que se hayan realizado; de igual forma reiteró su disposición y apertura para escuchar consejos y sugerencias de quienes le antecedieron en el cargo, para construir un mejor Aguascalientes.

Durante el encuentro, Tere Jiménez presentó ante los gobernadores de los tres períodos anteriores, algunos de los principales logros que se tienen durante su gestión al frente del gobierno estatal, especialmente en materia de seguridad, economía, salud, educación, obra pública, vivienda y desarrollo social, entre otros.

Luis Armando Reynoso Femat, Carlos Lozano de la Torre y Martín Orozco Sandoval felicitaron a la gobernadora por su labor en este período de su administración, al tiempo que le hicieron algunas recomendaciones, desde su experiencia, para que su trabajo trascienda aún más, en bien de la ciudadanía y el desarrollo del estado.

En el conversatorio, cada uno de los gobernadores habló de los logros más relevantes de su administración; Luis Armando Reynoso Femat precisó que el apoyo a la infraestructura para el desarrollo fue lo que distinguió a su gobierno.

Carlos Lozano de la Torre destacó el impulso que dio al desarrollo económico e industrial del estado, al atraer importantes inversiones.

Por su parte, Martín Orozco Sandoval, precisó que una de sus grandes contribuciones al estado fue el control administrativo y financiero que se tuvo durante su gestión; dijo que, gracias a esa disciplina presupuestal, se logró impulsar diversas obras, programas y acciones en beneficio de la población.

Tere Jiménez encabeza conversatorio con exgobernadores de Aguascalientes. ı Foto: Cortesía

El conversatorio se realizó en el segundo patio de Palacio de Gobierno y tuvo como moderador a Alberto Romero, director general de Radio y Televisión de Aguascalientes (RyTA).

Este ejercicio se transmitirá por el Canal 26.1 de RyTA, así como en las redes sociales Facebook y YouTube de Tere Jiménez, este miércoles 1 de octubre en punto de las 20:00 horas, con repetición el domingo próximo en el mismo horario.

cehr