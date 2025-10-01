Alarma llegada de un cercano a Layda al PJ

La diputada del PRI en Campeche, Delma Rabelo Cuevas, consideró que con la llegada de Juan Pedro Alcudia Vázquez al Tribunal Superior de Justicia, la autonomía del Poder Judicial local corre peligro, por la cercanía de éste con la gobernadora, Layda Sansores San Román, y supuestos actos represivos en contra de manifestantes y la libertad de expresión en contra del periodista Jorge Luis González Valdés.

La legisladora local consideró que el nombramiento del nuevo magistrado fue ilegal, ya que no se comprobó en qué momento éste renunció como consejero jurídico, a pesar de que la ley establece que lo debió haber hecho al menos un año antes.

“Hasta hace poco era el consejero jurídico de la gobernadora, esto quiere decir que trasladaron la oficina al Poder Judicial, imaginen cómo se van a resolver ahora los litigios en los que el Estado es parte, tienen completamente el poder y secuestraron el Poder Judicial, en Campeche ya no existe la división de poderes.

El Dato: Pedro Alcudia fue director general Jurídico y director Contencioso y Consultivo Jurídico en el gobierno de Layda Sansores, en la alcaldía Álvaro Obregón, en la CDMX.

“Apenas el sábado pasado Juan Pedro Alcudia Vázquez se presentó a un evento en su carácter de consejero jurídico y tras la aprobación de su nuevo nombramiento no se pudo comprobar en qué momento renunció, desde ahí el trámite legislativo estuvo mal y por el impedimento legal de no haberse separado de su cargo con un año de anticipación”, dijo a La Razón.

Esto, porque durante la madrugada del lunes, la Diputación Permanente de Campeche avaló la designación de Alcudia Vázquez como magistrado numerario del Poder Judicial luego de una discusión entre los legisladores por la idoneidad del cercano a Sansores San Román.

Entre los temas que discutieron los diputados locales está que el personaje, recientemente, era consejero jurídico del Gobierno estatal, así como el tiempo de residencia. Los diputados morenistas Antonio Jiménez, Verónica Margarita Roca y Jorge Pérez Falconi votaron a favor, mientras que Pedro Armentía López y Miguel Pool Alpuche, en contra.

3 años tiene Layda Sansores como gobernadora de Campeche

3 legisladores votaron a favor de Pedro Alcudia como magistrado

Rabelo Cuevas explicó que, para aprobar el nombramiento, los diputados de Morena tomaron argumentos de la reforma aprobada en noviembre de 2024 a la Ley Orgánica del Poder Judicial y donde la gobernadora y el Congreso de Campeche carecen de facultades para concretar este aval, pues ahora son elegidos mediante el voto de la gente.

Quien también cuestionó la nueva investidura del cercano a la gobernadora fue la diputada local de Movimiento Ciudadano, Tania González Pérez, quien afirmó en redes sociales que Alcudia Vázquez está denunciado por violencia política en razón de género, por lo que incumple un requisito establecido en el artículo 79 de la Constitución local.

La acusación la interpuso Rabelo Cuevas, quien explicó que en agosto, durante la comparecencia de Alcudia Vázquez, éste respondió de manera personal un cuestionamiento en materia de violencia de género. Ante ello, la legisladora tramitó el recurso legal.

“Yo lo denuncié por violencia política en razón de género y él tiene esta denuncia. Ya se dictaron las medidas cautelares y aún está en proceso y aunque esto legalmente no le impide ocupar el cargo, pues éticamente sí”, sostuvo.

Además, la priista recordó que tiene un amparo en contra de Sansores San Román, pues en su programa Martes del Jaguar presuntamente usó su imagen para calumniarla.

La diputada también mencionó que el ahora magistrado local podría mantener el cargo y hasta convertirse en el presidente del Tribunal Superior en las elecciones para jueces y magistrados en Campeche a realizarse en 2027.

“La intención es que sea magistrado presidente, obvio lo tenían que hacer magistrado antes para de ahí ocupar el cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia”, advirtió.

Alcudia Vázquez además de ser señalado por su cercanía con la gobernadora también fue acusado por el periodista González Valdés como supuesto responsable de que una jueza le impusiera medidas cautelares para que representantes del Poder Judicial estatal vigilen las publicaciones que haga sobre Sansores San Román.

También fue acusado por medios locales de utilizar recursos y espacios públicos para promoverse en las recientes elecciones del Poder Judicial y aspirar a ser magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial; sin embargo, no contó con los votos de la gente y perdió.

LOS RECLAMOS. La designación de Alcudia Vázquez ocurrió en medio de protestas de colectivos a las afueras del Congreso de Campeche, los cuales denunciaron que por manifestarse recibieron golpes y agresiones por parte de la policía estatal.

En un comunicado, integrantes de la Colectiva Ley Sabina Campeche y del Colectivo Campeche por las 40 horas, denunciaron presuntas “detenciones arbitrarias, abuso de autoridad y la criminalización ejercida” por parte de policías estatales.

Además, reclamaron que, durante el proceso de detención, se documentaron violaciones graves a los derechos humanos, pues no fueron puestas de manera inmediata a disposición del Ministerio Público y al llegar a la Fiscalía, no existía causa ni justificación legal alguna para su detención, lo que evidenció el carácter arbitrario y punitivo de la acción policial.