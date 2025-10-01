En Morelos van contra el plan de renta de vientres

La activista Yndira Sandoval, ayer, protesta en contra de la propuesta para permitir la gestación subrogada.

En el desfile que conmemora el natalicio de José María Morelos y Pavón, frente al presidio donde se encontraban autoridades estatales y federales, la activista Yndira Sandoval protestó en contra de legalizar la gestación subrogada en Morelos.

De acuerdo con la activista, la manifestación coincidió con la discusión en el Congreso de Morelos de la subrogación.

Yndira Sandoval afirmó que el legislar en favor de la subrogación sería “una forma de trata de personas que beneficia el mercado y vulnera los derechos humanos de mujeres, niñas y niños”.

TE RECOMENDAMOS: Morena avala el nombramiento Alarma llegada de un cercano a Layda al PJ

El Tip: El 11 de septiembre, activistas urgieron al Congreso de Morelos a legislar para facilitar los procesos de adopción y así garantizar el interés superior de niñas y niños.

Esto, porque el pasado 4 de septiembre, el diputado local del PVEM, Luis Eduardo Pedrero González, presentó al Congreso de Morelos una iniciativa de reforma al Código Familiar para legalizar la gestación subrogada, también llamada como “vientres de alquiler”.

La activista explicó que en países como India, Tailandia y Ucrania la subrogación ha derivado en industrias millonarias que explotan principalmente a las mujeres en condiciones de pobreza.

4 millones de mexicanos han enfrentado problemas de infertilidad

Añadió que legalizar la subrogación en Morelos es legalizar la explotación y que los vientres de las mujeres se renten como “objetos”, por lo cual no hay libertad ni justicia en ello.

En el marco del natalicio de José María Morelos y Pavón, la mujer mencionó que “la libertad por la que luchó Morelos debe inspirar hoy la resistencia contra todas las formas de mercantilización de la vida”.

Yndira Sandoval protestó montada a caballo y portó como estandarte una figura alusiva a El cuento de la criada, de Margaret Atwood, un referente internacional de resistencia contra el control de los cuerpos y la explotación reproductiva.